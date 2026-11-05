Bundesrat streicht Auslandsmandat der SRG: Budgetkürzungen 2027-2030

Der Bundesrat kündigt massive Kürzungen beim SRG-Auslandsmandat an. Das Budget sinkt auf 10,5 Millionen Franken, doch Parlamente und Gewerkschaften lehnen den Schritt ab.

Der Bundesrat hat am vergangenen Mittwoch die Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 2027 bis 2030 zwischen der Eidgenossenschaft und der SRG genehmigt. Dieses Dokument regelt die Finanzierung der medialen Angebote für das Publikum im Ausland. Mit diesem Schritt wird das Budget für diese Bereiche drastisch reduziert. Die geplanten Mittel sinken von 18,8 Millionen Franken auf 10,5 Millionen Franken.

Massive Einbußen bei Programm und Budget

Die finanziellen Kürzungen gehen einher mit einem Rückbau des Angebots. Das portugiesische und das japanische Auslandangebot werden vollständig eingestellt. Auch das italienische Online-Portal tvsvizzera.it wird nicht weitergeführt. Trotz dieser Einschnitte betont die Regierung, dass ein umfassendes und qualitativ hochstehendes internationales Angebot aufrechterhalten werden kann. Swissinfo wird ab 2027 weiterhin in den drei deutschen, französischen und italienischen Landessprachen berichten. Zusätzlich werden fünf internationale Sprachen bedient: Englisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch und Arabisch.

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Kritik der SMG umgeht Parlamentsbeschluss

Die Mediengewerkschaft SMG äußerte scharfe Kritik an dem beschlossenen Kurs. In einer offiziellen Stellungnahme betonte die Organisation, dass die Kürzungen im direkten Widerspruch zur Haltung des Parlaments stehen. Das Parlament hatte sich im März klar gegen eine Reduzierung des internationalen Programms ausgesprochen. Die SMG warf dem Bundesrat vor, das parlamentarische Verfahren faktisch zu umgehen. Der Bundesrat greife dem Beschluss der Bundesversammlung vor, die erst in der kommenden Wintersession über die Finanzierung der internationalen Programme beraten wird. Die Gewerkschaft forderte daher dringend, den Schritt rückgängig zu machen und inakzeptable massive Kürzungen zu stoppen.

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Neue Finanzierungsstruktur ab 2031 geplant

Zusätzlich zu den aktuellen Maßnahmen beauftragte der Bundesrat das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Dieses Bundesamt soll sicherstellen, dass ab dem nächsten Mandatszeitraum im Jahr 2031 das Auslandangebot wieder zu gleichen Teilen von der SRG und dem Bund finanziert wird. Der Bundesrat verweist auf die Verpflichtung der SRG, neben den inländischen Diensten auch Informationsdienste für die Auslandsschweizer bereitzustellen. Ziel des Mandats ist es, die Verbindung zwischen den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern und der Heimat zu stärken. Dies soll durch gezielte Informationsvermittlung erreicht werden.

Anpassungen bei Fernsehsendern und Kooperationen

Die internationalen Dienste der SRG umfassen Inhalte für die Fernsehsender 3sat und TV5 Monde sowie die mehrsprachige Onlineplattform Swissinfo. Für jeden dieser Dienste legt die neue Vereinbarung spezifische Qualitäts- und Produktionsanforderungen fest. Um die Kosten zu senken, passt die Schweiz ihre Beteiligung an TV5 Monde und 3sat an. Dies geschieht durch eine selektivere Programmauswahl und die Einstellung bestimmter Koproduktionen. Der Anteil der Schweizer Programme bleibt bei TV5 Monde unverändert bei neun Prozent. Bei 3sat sinkt der Anteil jedoch von zehn auf acht Prozent. Die Schweizer Regierung übernimmt zudem die gesamten Kosten des obligatorischen Beitrags für TV5 Monde für den Zeitraum 2027 bis 2030 vollständig.