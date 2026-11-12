Bundesrat stimmt Kantonswechsel für Schutzstatus S in höherer Berufsbildung zu

Der Bundesrat akzeptiert die Motion von Michèle Dünki-Bättig. Menschen mit Schutzstatus S dürfen für die höhere Berufsbildung den Wohnkanton wechseln, falls dies für die Ausbildung notwendig ist.

Mit einer klaren Zusage des Bundesrat s erhält die Forderung nach mehr Mobilität für Geflüchtete in der beruflichen Bildung Recht. Personen mit einem vorläufigen Aufnahme-Status sowie solche mit einem temporären Schutzstatus S dürfen künftig ihren Wohnkanton wechseln, wenn dies für eine Ausbildung in der höheren Berufsbildung erforderlich ist.

Diese wichtige Anpassung der Aufenthaltsbedingungen soll sicherstellen, dass qualifizierte Ausbildungsplätze nicht aufgrund von Wohnortbeschränkungen ungenutzt bleiben.

Mechanismus des Kantonswechsels für Auszubildende

Also read Bundesrat will Ukrainer mit Status S ins Ausland reisen lassen

Durch die Annahme der Motion wird ein neuer rechtlicher Rahmen geschaffen, der es betroffenen Personen ermöglicht, ihren Wohnsitz zu verlagern. Der Wechsel des Kantons ist zulässig, wenn das Bleiben im bisherigen Wohnkanton als nicht zumutbar eingestuft wird. Diese Einstufung erfolgt in erster Linie basierend auf den Anforderungen des spezifischen Ausbildungswegs. Die Behörden prüfen dabei, ob die räumliche Distanz zum Ausbildungsort eine faire Teilnahme unmöglich macht oder die Erfolgschancen erheblich beeinträchtigt. Dieser Mechanismus gilt sowohl für Kurse an höheren Fachschulen als auch für Prüfungen auf eidgenössischer Ebene.

Konkrete Gründe für die räumliche Mobilität

Die nationale Rätin Michèle Dünki-Bättig aus dem Kanton Zürich (SP) legte den Fokus ihrer Überlegungen auf die praktischen Hürden, die aktuell bestehen. Besonders ausgeprägte betriebliche Ausbildungsanteile erfordern oft eine enge räumliche Nähe zum Arbeitsplatz oder zur Bildungseinrichtung. In Branchen wie der Pflege beispielsweise sind solche Module von zentraler Bedeutung für die Qualifikation. Zudem können auch die Dauer der Ausbildungszeiten oder der spezifische Ausbildungsweg eine Umzugsentscheidung notwendig machen. Für eidgenössische Berufs- und Fachprüfungen soll der gleiche Freiraum gelten, um Chancengleichheit zu gewährleisten.

Argumentation der SP-Fraktion und Gesetzesrevision

Advertisement

Michèle Dünki-Bättig begründete ihren Antrag mit einem notwendigen Vergleich zur aktuellen Rechtslage. Bereits heute ist es Vorläufig Aufgenommenen gestattet, von einem Kanton in einen anderen umzuziehen, um eine Berufsausbildung zu beginnen. Durch die Revision des Asylgesetzes wurde mit der Einführung des Schutzstatus S eine ähnliche Kategorie geschaffen, die jedoch in der mobilen Nutzung für die Ausbildung noch Lücken aufwies. Dünki-Bättig argumentierte, dass diese Diskrepanz geschlossen werden muss, um beiden Gruppen einen identischen Zugang zur beruflichen Weiterbildung zu ermöglichen und die Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern.

Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Integration

Die neue Regelung zielt darauf ab, das Potenzial der Geflüchteten besser für die Schweizer Wirtschaft nutzbar zu machen. Durch die Möglichkeit, flexibel auf Ausbildungsangebote zu reagieren, können Mangelberufe schneller besetzt werden. Unternehmen in der höheren Berufsbildung gewinnen dadurch Zugriff auf einen größeren Pool an motivierten Kandidaten, unabhängig von deren erstem Zuweisungsort. Dies unterstützt auch die langfristige soziale Integration, da eine abgeschlossene höhere Berufsbildung die wirtschaftliche Selbstständigkeit und Teilhabe an der Gesellschaft signifikant verbessert. Der Bundesrat erkennt an, dass solche flexiblen Strukturen für die Zukunft der Berufsbildung unverzichtbar sind.