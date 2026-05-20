Bundesrat stärkt Landwirtschaft mit zusätzlichen Krediten und Exportförderung

Der Bundesrat hat Begleitmassnahmen in Höhe von über 150 Millionen Franken beschlossen, um die Schweizer Landwirtschaft zu unterstützen. Dazu gehören zusätzliche Krediten und Exportförderung.

Der Bundesrat hat Begleitmassnahmen in Höhe von über 150 Millionen Franken beschlossen, um die Schweizer Landwirtschaft zu unterstützen. Dazu gehören zusätzliche Kredite n und Exportförderung . Die Landwirtschaft muss sich an die sich ändernden Marktverhältnisse anpassen, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Der Bundesrat hat ein zeitlich begrenztes Zusatzangebot für Investitionskredite beschlossen, das zwischen 2028 und 2031 um insgesamt 150 Millionen Franken erhöht werden soll. Mit diesen Darlehen sollen wichtige Investitionen auf landwirtschaftlichen Betrieben sowie in landwirtschaftliche Infrastrukturen gefördert werden. Für Exportinitiativen sollen jährlich eine Million Franken zur Verfügung gestellt werden. Die damit verbundenen Mehrausgaben sollen durch entsprechende Mehrerträge aus der Versteigerung von Importkontingenten gegenfinanziert werden





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Bundesrat Landwirtschaft Kredite Exportförderung Marktverhältnisse

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