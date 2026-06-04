Bundesrat soll NDB zusätzliche Überwachungsbefugnisse geben

Der Bundesrat soll dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) zusätzliche Überwachungsbefugnisse geben. Die grosse Kammer des Nationalrats stimmte der Vorlage mit 111 zu 40 Stimmen bei 21 Enthaltungen zu.

Der Bundesrat soll dem Nachrichtendienst des Bundes ( NDB ) zusätzliche Überwachungsbefugnisse geben. Bei der Beratung der Teilrevision des Nachrichtendienstgesetzes stimmte die grosse Kammer des Nationalrats am Mittwoch mit 111 zu 40 Stimmen bei 21 Enthaltungen der Vorlage zu.

Die Nein-Stimmen kamen von Grünen und SP, die Mehrheit der Enthaltungen aus der SP-Fraktion. Der NDB soll künftig auch im Kampf gegen gewalttätigen Extremismus Überwachungsmassnahmen wie das Abhören von Telefongesprächen oder die Durchsuchung von Räumen durchführen dürfen. Der Bundesrat begründet die Gesetzesrevision mit der veränderten Bedrohungslage. Seit 2020 hätten sich die Bedrohungen vervielfacht, mit denen sich der NDB befasse.

Der Linken ging das Vorhaben zu weit. Ein Nichteintretensantrag der Grünen blieb aber ohne Erfolg. Auch die Forderung, die Vorlage zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückzuweisen, fand keine Mehrheit. Ebenso scheiterten diverse Minderheitsanträge von SP und Grünen, die Änderungen in einzelnen Punkten verlangten.

Der NDB soll künftig auch im Kampf gegen gewalttätigen Extremismus Überwachungsmassnahmen durchführen dürfen. Der Bundesrat begründet die Gesetzesrevision mit der veränderten Bedrohungslage. Der Linken ging das Vorhaben zu weit





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