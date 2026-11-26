Der Bundesrat bestätigt Fehler bei der Einreise des mutmasslichen Drahtziehers des Ruanda-Genozids Félicien Kabuga. Die Untersuchung deckt pflichtwidriges Handeln der Behörden im Jahr 1994 auf.

Der Schweiz er Bundesrat hat in einem offiziellen Bericht an das Parlament eingestanden, dass bei der Bearbeitung der Ein- und Ausreise von Félicien Kabuga im Jahr 1994 schwerwiegende Versäumnisse passiert sind. Der mutmassliche Drahtzieher des Völkermords in Ruanda konnte damals unbehelligt die Schweiz er Grenze passieren, obwohl seine Identität und die Vorwürfe gegen ihn bereits bekannt waren. Diese Lektion wird nun als historische Korrektur gewertet, um künftige Entscheidungen im Zusammenhang mit völkerrechtlich schwerwiegenden Fällen zu verbessern.

Fehler bei Einreisebewilligung und Behördenentscheid

Die detaillierte Untersuchung, die das Staatssekretariat für Migration (SEM) am Donnerstag in Bern den Medien präsentierte, kommt zu dem klaren Schluss, dass das damalige Handeln der zuständigen Behörden nicht pflichtgemäss war. Spezifisch wird der damalige Leiter der Ausländerbehörde des Bundes benannt, der eigenmächtig entschieden habe, Kabuga die Einreise zu gestatten, anstatt strikt nach den damaligen Rechtsnormen und internationalen Verpflichtungen zu handeln. Dieser Fehlentscheid ermöglichte es dem mutmasslichen Kriegsverbrecher, in der Schweiz zu verweilen und diese später wieder zu verlassen, ohne dass die Schweizer Justiz oder Grenzbehörden erfolgreich eingriffen.

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Im Zuge der Prüfung der damaligen Umstände wurde festgestellt, dass die Schweizer Behörden zwar die Option einer Festnahme und einer stellvertretenden Strafverfolgung technisch geprüft hatten. Der Entscheid fiel jedoch dahingenden aus, dass eine solche Verfolgung aufgrund einer als zu dünn erachteten Beweislage zum damaligen Zeitpunkt als zum Scheitern verurteilt angesehen wurde. Diese rechtliche Einschätzung diente als Grundlage für den darauf folgenden administrativen Schritt, die Person des Landes zu verweisen, anstatt sie strafrechtlich zu belangen.

Abwägung zwischen innerer und internationaler Verantwortung

Ein zentrales Ergebnis der Analyse betrifft die gewichtete Abwägung der Interessen im Jahr 1994. Der Bericht des Bundesrates legt nahe, dass die Sorge vor der öffentlichen Wahrnehmung in der Schweiz eine dominierende Rolle spielte. Es bestand die Befürchtung, dass die Bevölkerung negativ reagieren würde, wenn ein mutmasslicher Kriegsverbrecher während eines möglicherweise langen und komplexen Gerichtsverfahrens frei im Lande herumlief. Diese innenpolitische Sensibilität wurde höher gewichtet als die internationale Verantwortung der Schweiz bei der Aufklärung des Genozids an den Tutsi in Ruanda.

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Dennoch räumt der Bundesrat in seinem Bericht ein, dass eine alternative Entscheidung möglich gewesen wäre. Eine strengere Durchsetzung der internationalen Rechtslage hätte zu einem anderen Ergebnis führen können. Die heutige Einschätzung betrachtet das damalige Versäumnis durch eine Brille der historischen Gerechtigkeit und bestätigt, dass die Priorisierung der inneren öffentlichen Akzeptanz zu Lasten der völkerrechtlichen Verpflichtungen ging. Dieser Aspekt wird nun als kritischer Lernpunkt für die künftige Auswärtige Dienstleistung und die Justiz behörden markiert.

Konsequenzen und neue Standards für die Aussenpolitik

Aus den identifizierten Fehlern zieht die Schweizer Regierung konkrete Lehren für die Handhabung künftiger Fälle, die eine grosse aussenpolitische Dimension aufweisen. Der Bundesrat folgert explizit, dass in Entscheiden von völkerrechtlicher Tragweite die internationalen Verpflichtungen und die geopolitische Dimension stärker einbezogen werden müssen. Dies soll sicherstellen, dass innere politische Bedenken nicht länger unangemessen hoch gewichtet werden als die Pflicht zur Unterstützung der internationalen Rechtsstaatlichkeit und der Aufklärung von Kriegsverbrechen.

Die politische Bedeutung dieses Falls unterstreicht sich durch die aktuelle rechtliche Situation von Félicien Kabuga selbst. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat im August 2023 endgültig festgestellt, dass Kabuga aufgrund von Demenz für verhandlungsunfähig erklärt wurde. Dieser Status schliesst eine strafrechtliche Verurteilung in Den Haag aus, lässt die historische Aufarbeitung in anderen Ländern wie der Schweiz aber nicht obsolet werden. Die Schweiz bleibt damit verpflichtet, aus den historischen Versäumnissen im Jahr 1994 zu lernen und ihre Standards für die Handhabung solcher sensiblen Fälle dauerhaft zu schärfen.