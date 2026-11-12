Bundesrat Martin Pfister eröffnet Fasnacht und betont Schweizer Neutralität

Bundesrat Martin Pfister sprach in Wil SG über die Rolle der Neutralität und eröffnete die Fasnacht musikalisch. Ein historischer Vergleich zum Defensionale von Wil unterstrich die aktuelle Bedeutung der Schweizer Sicherheit.

Bundesrat Martin Pfister hat am Mittwochabend, dem 11. November, in Wil im Kanton St. Gallen die Fasnacht offiziell eröffnet. Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport nutzte diesen Termin nicht nur für die traditionelle musikalische Eröffnung, sondern auch, um die Bedeutung der Schweizer Sicherheit für den Wirtschaftsstandort zu diskutieren. Zuvor sprach er vor dem Baronenhaus in der Altstadt über die geopolitischen Herausforderungen und die unverrückbare Linie der Neutralität.

Sicherheit als Fundament der Wirtschaft

Pfister trat als Gastreferent bei einem Unternehmensanlass des Vereins Wirtschaftsportal Ost auf, der rund 170 Gäste aus Wirtschaft und Politik versammelt hatte. In seiner Rede betonte der Verteidigungsminister, dass die Schweizer Neutralität zwar eine unverrückbare Linie darstellt, aber keinen absoluten Schutz vor Konflikten bietet. Er warf dabei einen Blick auf die historischen Wurzeln der schweizerischen Politik und verwies auf die Ereignisse im Hof zu Wil. Dort einigten sich 1647 die 13 Orte und die Zugewandten im sogenannten Defensionale von Wil während der Konfessionskriege des Dreissigjährigen Krieges auf die Neutralität der Eidgenossenschaft sowie auf einen gemeinsamen Grenzschutz.

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Historische Bezüge zur Familienvergangenheit

Der Besuch von Pfister in Wil stellte eine weitere historische Verbindung her, da sein Vater stammt und seine Familie einst das traditionsreiche Textilfachgeschäft Pfister-Amstutz in der Altstadt betrieb. Diese persönliche Verbindung unterstreicht die lokale Verankerung des Bundesrats und verleiht seinem Auftritt eine besondere emotionale und historische Dimension. Durch die Erwähnung der Familie Pfister-Amstutz wird die Verbindung zwischen der historischen Identität des Ortes und der aktuellen politischen Führung hergestellt, was die Glaubwürdigkeit und Tiefe seiner Ausführungen zum Thema Sicherheit und Heimat stärkt.

Musikalische Unterstützung der Snäfuu

Nach der sprachlichen Auseinandersetzung mit den sicherheitspolitischen Themen wechselte Pfister in den modus der Festlichkeit. Auf dem Hofplatz trat die Guggenmusik Snäfuu aus Baar im Kanton Zug auf, um den Start der Fasnacht zu markieren. Der Bundesrat unterstützte diese lokale Gruppierung musikalisch, indem er selbst zur Posaune griff. Neben der Snäfuu waren auch weitere lokale Gruppierungen anwesend, die den festlichen Rahmen bildeten. Diese Interaktion zeigte nicht nur seine Verbundenheit mit den lokalen Traditionen, sondern diente auch als symbolischer Akt der Gemeinschaft und des kulturellen Erbes in der Region.

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Die Rolle des Wirtschaftsportal Ost

Das Wirtschaftsportal Ost fungiert als Standortförderungs- und Netzwerkorganisation, die 22 Gemeinden der Kantone St. Gallen und Thurgau rund um Wil umfasst. Die Organisation lud den Bundesrat ein, um den Austausch zwischen Politik und Wirtschaft zu fördern und die Bedeutung der regionalen Vernetzung zu betonen. Durch die Einbindung von Pfister als Referent und Festakteur wird die Relevanz der politischen Stabilität für den wirtschaftlichen Erfolg der Region unterstrichen. Der Anlass demonstriert somit die enge Verknüpfung von sicherheitspolitischer Expertise und lokaler Wirtschaftsförderung in der Ostschweiz.

Auswirkungen auf die Fasnachtsaison

Die Eröffnung der Fasnacht durch einen Bundesrat ist ein seltener Vorgang, der der regionalen Feierlichkeit zusätzliche nationale Aufmerksamkeit verschafft. Die Anwesenheit von Pfister hebt den status der Fasnacht in Wil hervor und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region. Die musikalische Mitwirkung der Guggenmusik Snäfuu aus Baar unterstreicht die traditionelle Verbundenheit der Fasnacht mit der Bevölkerung. Damit wird ein Bogen von der historischen Sicherheit bis zur modernen kulturellen Vielfalt gespannt, der die Identität der Schweiz und ihrer Regionen widerspiegelt. Die Feierlichkeiten auf dem Hofplatz markieren somit den offiziellen Start einer Saison, die sowohl lokale als auch nationale Interessen vereint.