Der Bundesrat plant einen Planungsbeschluss für eine mögliche Olympiakandidatur 2038 in der Schweiz und will die breite Unterstützung der Bevölkerung gewinnen.

Im Rahmen der Parlamentsfragerunde wurde das schweizerische Olympia projekt zur Debatte gestellt. Nationalrätin Andrea Zryd vom SP, wollte wissen, welche Massnahmen der Bundesrat ergreifen möchte, um breite Zustimmung für die schweizerischen Olympia pläne zu gewinnen. Im Frühling 2026 muss der Bundesrat sich endgültig zu den schweizerischen Olympia plänen für die Winterspiele 2038 äussern.

Im Juni soll er einen Planungsbeschluss für das Parlament beschliessen, um damit den Weg für eine Olympiabewerbung definitivi zu eröffnen. Das Thema Olympia war bereits in der Fragestunde des Bundesrats am Montag präsent. Die Berner SP-Nationalrätin Andrea Zryd hatte den Sportminister Martin Pfister gefragt, welche Maßnahmen er zu einer breiten politischen und gesellschaftlichen Zustimmung für das Projekt ergreifen will und welche Elemente er in seinem Planungsbeschluss als essentiell erachtet. Der Bundesrat verweist in seiner Antwort auf die aktuell laufende Ausarbeitung des Austragungskonzepts. Mit der Verabschiedung des Grundsatz- und Planungsbeschlusses durch den Bundesrat erhalte das Parlament frühzeitig die Möglichkeit für eine öffentliche Diskussion über eine Schweizer Olympiakandidatur 2038. Der Bundesrat betrachtet einen solchen Anlass als Chance, über den Sport hinaus relevante gesellschaftliche Entwicklungen anzustossen. Weiter betont der Bundesrat, dass ein ausgereiftes Konzept zentral sei. Es brauche eine Darstellung der Verantwortlichkeiten, und das Engagement der Austragungsorte und Kantone müsse erkennbar sein. Der Kostenrahmen für den Bund solle auf heutiger Basis abschätzbar sein. Die Präsidentin von Swiss Olympic kritisiert die Sparpläne des Bundesrats im Sport und erklärt, wie es nach dem Abgang von Olympia-Turbo Urs Lehmann mit dem Projekt Winterspiele 2038 in der Schweiz weitergeht.





bzBasel / 🏆 41. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Olympia Schweiz Bundesrat Planungsbeschluss 2038

Switzerland Neuesten Nachrichten, Switzerland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Chlorhühner-Import: Bundesrat signalisiert USA BereitschaftBern macht im Zollstreit mit den USA offenbar ein heikles Zugeständnis: Sie will dafür sorgen, dass gechlorte US-Poulets in der Schweiz verkauft werden dürfen.

Weiterlesen »

Unappetitlich: Bundesrat will Import von US-Chlorhühner zulassenIn einem Vertragsentwurf signalisiert der Bundesrat Offenheit für US-Geflügel. Kritiker sprechen von einem Kniefall vor Billigware und Symbolpolitik.

Weiterlesen »

Bundesrat Martin Pfister im Interview zu Drohnen und RusslandDer Verteidigungsminister zeigt sich nach dem Vorfall mit russischen Drohnen in Polen besorgt. Die Schweiz könnte heute einen solchen Angriff nicht abwehren.

Weiterlesen »

Bundesrat prüft Import von US-Geflügel – Detailhändler lehnen Chlorhühner abDer Bundesrat hat den USA im Zollstreit Zugeständnisse signalisiert. Doch Migros, Coop und andere Händler wollen kein US-Geflügel ins Sortiment aufnehmen.

Weiterlesen »

Bundesrat rüttelt an Tabu: Bald US-Chlorhühner?Der Bundesrat stellt das Importverbot für amerikanische Chlorhühnchen infrage – ein Tabubruch mit politischem Sprengstoff. Während Washington auf einen symbolischen Sieg hofft, warnen Bauern und Konsumentenschützer vor einem Dammbruch in der Schweizer Lebensmittelpolitik.

Weiterlesen »

Bundesrat Jans verteidigt Hautfarben-Angabe im Ripol-System gegen SVP-KritikJustizminister Beat Jans muss sich im Nationalrat den Fragen der SVP zur neuen Regelung der Hautfarben-Angabe stellen.

Weiterlesen »