Der Bundesrat weist Motionen zur härteren Kontrolle von Waffen zurück und plant stattdessen eine Revision 2027.

Der Bundesrat hat entschieden, die aktuellen Regelungen für den Umgang mit verbotenen Waffen vorerst nicht weiter zu verschärfen. Diese klare Absage gilt trotz intensiver Debatten und mehrerer gleichlautender Motionen aus verschiedenen Fraktionen im Nationalrat, die strengere Massnahmen gefordert hatten. Die Landesregierung begründet ihre Haltung mit der Ansicht, dass die bestehenden Kontrollen bereits ausreichend seien und eine umfassende Registrierung nicht nötig sei.

Absage an Motionen der Nationalrätinnen

In einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme lehnt die Landesregierung die Vorstösse der Nationalrätinnen explizit ab. Diese hatten argumentiert, dass im Kanton Zürich in den vergangenen sieben Jahren fast 20'000 verbotene Waffen mit einer Ausnahmebewilligung zugelassen worden seien. Auch im Aargau seien über 6000 und im Thurgau gut 5300 solche Waffen registriert worden. Die Motionärinnen sahen in diesen Zahlen einen Dringlichkeitsgrad, der präventive Massnahmen am Kaufpunkt erforderlich mache.

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Geltendes Verbot und kantonale Kontrollen

Seit der Änderung der Waffenrichtlinie gelten halbautomatische Faustfeuerwaffen mit mehr als zwanzig Patronen sowie Handfeuerwaffen mit mehr als zehn Patronen Magazinkapazität als verboten. Für den Erwerb solcher Waffe durch Sportschützingen und Sammler ist seither eine kantonale Ausnahmebewilligung vorgeschrieben. Der Bundesrat betont, dass die persönlichen Voraussetzungen für diese Bewilligungen bereits heute auf einer detaillierten Basis geprüft werden, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Revision des Waffengesetzes bis 2027

Statt sofortiger Verschärfungen legt sich der Bundesrat nun zeitlich auf das Jahr 2027 fest. In diesem Zeitraum soll eine Revision des Waffengesetzes stattfinden, die auch Regeln für neue Waffentechnologien umfassen wird. Geprüft werden sollen dabei schärfere präventive Kontrollen beim Erwerb bestimmter Feuerwaffen. Ein zentrales Waffenregister oder neue allgemeine Registervorgaben erachtet die Landesregierung jedoch weiterhin als unnötig und nicht zielführend.

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Ablösung durch die Polizeiliche Abfrageplattform

Die heutige Vernetzung der verschiedenen Register soll bis etwa 2028 durch die neue Polizeiliche Abfrageplattform (Polap) von Bund und Kantonen abgelöst werden. Diese Plattform wird direkte Abfragen von Registerdaten ermöglichen und damit die Effizienz der Kontrollen erhöhen, ohne auf ein zentrales Register zurückgreifen zu müssen. Der Bundesrat sieht in dieser technologischen Modernisierung den geeigneten Weg, um den Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Verwaltungsaufwand überschaubar zu halten.

Weitere Verfahrensschritte im Parlament

Sollte der Erstrat des Parlaments die Motionen der Nationalrätinnen doch annehmen, plant der Bundesrat, im Zweitrat einen entsprechenden Prüfauftrag zu beantragen. Dieser Schritt würde die bereits angekünigte Revision von 2027 nicht aufheben, sondern möglicherweise den Fokus der daran beteiligten Fachleute erweitern. Die genaue Ausgestaltung dieser weiteren Schritte bleibt abzuwarten, während die aktuellen kantonalen Bewilligungsverfahren unverändert weiterlaufen.