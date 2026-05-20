Bundesrat lehnt Kandidatur der Schweiz für die European Championships 2030 ab

Der Bundesrat hat seine Stellungnahme zur Kandidatur der Schweiz für die European Championships 2030 abgegeben. Die Organisatoren der Veranstaltung hatten von der finanziellen Beteiligung des Bundes erwartet, aber der Bundesrat hat dies abgelehnt. Der Entscheid ist ein herber Rückschlag für die Organisatoren, aber sie wollen alternative politische Wege prüfen, um den Anlass in der Schweiz zu realisieren.

Der Bundesrat hat seine Stellungnahme zur Kandidatur der Schweiz für die European Championships 2030 abgegeben. Die Organisatoren der Veranstaltung hatten von der finanziellen Beteiligung des Bundes erwartet, aber der Bundesrat hat dies abgelehnt.

Der Sportdachverband Swiss Olympic hatte ein Budget von 190 Millionen Franken vorgesehen, von denen 130 Millionen Franken aus der öffentlichen Hand stammen sollten. Der Bundesrat hat jedoch angekündigt, dass er sich bereits für die Unterstützung verschiedener Sportgrossanlässe wie der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 ausgesprochen hat.

Zudem sei es auch nicht möglich, Gelder aus anderen Bereichen des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) für den Sport zu kompensieren. Der Entscheid des Bundesrats ist ein herber Rückschlag für die Organisatoren der European Championships, aber sie wollen alternative politische Wege prüfen, um den Anlass in der Schweiz zu realisieren





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European Championships 2030 Bundesrat Swiss Olympic Sportgrossanlässe Olympische Und Paralympischen Winterspiele 2038

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