Bundesrat kürzt Öffentlichkeitsarbeit um 25 Millionen Franken - Personalabbau und weniger Web‑Präsenz

Der Bundesrat reduziert die Ausgaben für die Kommunikationsabteilungen des Bundes auf das Niveau von 2017. Mehr als 60 Stellen werden gestrichen, Web‑ und Social‑Media‑Auftritte werden reduziert und weitere personalpolitische Sparmassnahmen beschlossen.

Der Bundesrat hat am Mittwoch ein umfassendes Sparprogramm für die Öffentlichkeitsarbeit des Bundes vorgestellt. Ziel ist es, die jährlichen Ausgaben von derzeit rund 105,5 Millionen Franken auf das Niveau von 2017 zu senken, was insgesamt eine Kürzung von 25 Millionen Franken bedeutet.

Das Konzept, das von der Bundeskanzlei erarbeitet wurde, sieht vor, dass in den kommenden Jahren mehr als 60 Stellen in den Kommunikationsabteilungen gestrichen werden. Dabei soll ein großer Teil der Reduktion über natürliche Fluktuation erfolgen, während gezielte Entlassungen nicht ausgeschlossen werden. Die geplanten Einsparungen decken den Zeitraum von 2024 bis 2029 ab und beinhalten sowohl Personalabbau als auch die Verringerung von Leistungen, zum Beispiel durch die Reduktion von Web‑ und Social‑Media‑Auftritten.

Im Verteidigungsdepartement, das bislang über 100 Kommunikationsfachkräfte beschäftigte, sollen fast sieben Millionen Franken eingespart werden. Weitere Departemente tragen ebenfalls zu den Einsparungen bei: Das Wirtschaftsdepartement reduziert seine Kosten um 3,8 Millionen Franken, das Finanzdepartement um 3,1 Millionen Franken, und der Nationalstraßen‑ und Agglomerationsverkehrs‑Fonds (NAF) spart rund 2,6 Millionen Franken. Auch die Departemente von Aussenminister Ignazio Cassis, Innenministerin Elisabeth Baume‑Schneider, Umweltminister Albert Rösti und Justizminister Beat Jans werden ihre Ausgaben zwischen einer und 2,3 Millionen Franken senken.

Die Bundeskanzlei selbst sowie andere Behörden und Gerichte werden ebenfalls von den Kürzungen profitieren.



Zusätzlich zu den finanziellen Einsparungen plant die Regierung weitere strukturelle Änderungen, die über die Kommunikationsabteilungen hinausgehen. Ab 2027 soll der Ferienanspruch für Beschäftigte über 60 Jahre von sieben auf sechs Tage im Jahr reduziert werden; ab 2029 reduziert sich der Anspruch um drei Ferientage. Gleichzeitig wird die Treueprämie, die Mitarbeitende ab dem 20.

Dienstjahr erhalten, von einem vollen Monatslohn auf die Hälfte eines Monatslohns gekürzt. Diese Maßnahmen sollen langfristig die Personalkosten des Bundes senken und gleichzeitig die Effizienz der Verwaltung steigern.



Der Vorstoß des Bundesrates wurde von verschiedenen politischen Lagern kritisch begleitet. Die Jungfreisinnigen haben bereits vor dem Parlamentsbeschluss ein externes Gutachten für die Medienabteilung des Umweltministeriums in Auftrag gegeben.

Das Ergebnis zeigte, dass das Kommunikationsteam von Albert Rösti aus über 60 Mitarbeitenden besteht und über ein übermäßiges Netz an Webseiten, Produkten und Kanälen verfügt. Die Prüfer bemängelten zudem, dass einige Mitarbeiter nicht die erforderlichen Kommunikationsfähigkeiten besitzen. Das Gutachten unterstreicht die Notwendigkeit, die Struktur der öffentlichen Kommunikation zu straffen und unnötige Doppelungen zu vermeiden. Insgesamt soll das Sparvolumen von 25 Millionen Franken durch die Kombination aus Personalabbau, Reduktion von Online‑Präsenz und organisatorischen Umstrukturierungen erreicht werden.

Damit reagiert die Regierung auf die anhaltende Kritik, dass die Bundeskommunikation zu groß, zu teuer und in Teilen ineffizient sei, und setzt damit ein klares Signal für mehr Sparsamkeit im öffentlichen Sektor





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