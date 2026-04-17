Bundesrat Jans warnt vor SVP-Initiative: Gesundheitsversorgung und Stabilität in Gefahr

Bundesrat Beat Jans schlägt Alarm wegen der SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!». Er befürchtet gravierende Folgen für die Gesundheitsversorgung in der Region Basel und die Stabilität der Beziehungen zur EU. Die Initiative, die am 14. Juni zur Abstimmung kommt, gefährdet laut Jans die für das Gesundheitswesen notwendige Zuwanderung von Fachkräften.

Bundesrat Beat Jans warnt eindringlich vor der SVP-Initiative «Keine 10-Millionen- Schweiz !», die am 14. Juni zur Abstimmung kommt. Er betont, dass die Gesundheitsversorgung in der Region Basel durch diese Initiative akut gefährdet wäre. An einer Veranstaltung in seiner Heimatstadt, zu der die Handelskammer beider Basel und Novartis geladen hatten, formulierte der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) drastische Worte: 'Eigentlich bräuchte es für diese Initiative ein Warnsignal: Diese Initiative kann ihre Gesundheit gefährden.' Jans erklärte, dass die alternde Gesellschaft in den kommenden Jahren mehr Ärzte und Pflegepersonal benötige, während der Anteil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter abnehme. Er hob hervor, dass die Hälfte des Personals am Universitätsspital Basel aus dem Ausland stamme und die Initiative zum sofortigen Stillstand dieser lebenswichtigen Einrichtung führen könnte.

Die Veranstaltung unter dem Motto 'Zuwanderung begrenzen – Gesundheitsversorgung gefährden?' fand im voll besetzten Gehry-Auditorium auf dem Novartis Campus statt. Die Baselbieter Mitte-Nationalrätin und HKBB-Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter wies in ihrer Begrüssung darauf hin, dass die Region Basel als Grenzregion besonders von einer möglichen Begrenzung der Zuwanderung betroffen sei, insbesondere das Gesundheitswesen. Sie unterstrich, dass Zuwanderung eine Grundvoraussetzung für eine funktionierende Gesundheitsversorgung darstelle. Bundesrat Jans fokussierte zwar auf gesamtschweizerische Aspekte, liess aber immer wieder regionalpolitische Gesichtspunkte einfliessen. Er betonte, dass die Initiative die stabilen Beziehungen zur EU und somit zur Grenzregion aufs Spiel setze. Gemäss der Initiative müsste der Bundesrat bereits bei einer Einwohnerzahl von 9,5 Millionen die Personenfreizügigkeit mit der EU neu verhandeln.

Jans räumte ein, dass seit Beginn der bilateralen Verträge mit der EU im Jahr 2000 mehr Menschen in die Schweiz eingewandert seien, als ursprünglich erwartet. Dennoch bekräftigte er: 'Die Menschen sind gekommen, weil wir sie brauchen.' Er zeigte Verständnis für die Sorgen angesichts des Bevölkerungswachstums der letzten Jahre, zeigte sich aber überzeugt, dass die damit verbundenen Herausforderungen bewältigbar seien. Er zog Parallelen zu seiner Kindheit in Basel, wo man in Stosszeiten im Bus auch mal stehen müsse.

Im Anschluss an Jans' Ausführungen fand eine Podiumsdiskussion statt, in der auch kritische Stimmen zu Wort kamen. SVP-Landrätin und Intensivpflegerin Nicole Spiegel-Roth argumentierte, dass für den spürbaren 'Dichtestress' und die steigenden Probleme auf den Autobahnen keine Lösung in Sicht sei, wenn man nicht bereit sei, die Infrastruktur auszubauen, Quartierpläne zu realisieren oder in die Höhe zu bauen. Sie betonte, dass man sich entscheiden müsse, was man wolle, und dass die Initiative die Zuwanderung nicht auf Null reduzieren würde. Die Kündigung der Personenfreizügigkeit sei vielmehr ein Druckmittel, damit der Bundesrat handele. Riet Grond, Head People & Organisation bei Novartis Schweiz, verdeutlichte die Abhängigkeit des Unternehmens von ausländischen Fachkräften und Grenzgängern, die ein Drittel der Belegschaft ausmachten. Eine mögliche Kündigung der Personenfreizügigkeit stelle Errungenschaften und Sicherheiten im System infrage und könnte dazu führen, dass Investitionsentscheide anders ausfallen und künftig nicht mehr in der Schweiz getroffen würden.

Das Publikum, bestehend aus Vertretern aus Wirtschaft und Politik, zeigte ein gewisses Unbehagen bezüglich Bevölkerungszunahme, ausländischer Zuwanderung und 'importierter Kriminalität'. Nur wenige schienen daran zu glauben, dass die SVP-Initiative hierfür die richtigen Antworten liefere. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Mitte) gab auf die rhetorische Frage von Nicole Spiegel-Roth eine klare Antwort: 'Wir müssen bereit sein für eine Verdichtung, gerade wir als Stadtkanton. Wohn- und Arbeitsort müssen näher zusammenrücken, wenn möglich in Velodistanz. Das ist ohne Alternative, wenn wir nicht schrumpfen und weniger Wohlstand wollen.





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