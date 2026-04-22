Bundesrat ignoriert Zusammenhang zwischen Arbeitsmigration und Wohnungsnot

Der Bundesrat wird kritisiert, da er die komplexen Zusammenhänge zwischen Zuwanderung, Arbeitskräftemangel und steigenden Wohnkosten nicht ausreichend berücksichtigt. Die getrennte Betrachtung dieser Probleme wird als kurzsichtig und politisch unklug bewertet.

Der Schweizer Bundesrat wird kritisiert, da er die Zusammenhänge zwischen Arbeitsmigration und der zunehmenden Wohnungsnot ignoriert. Obwohl Arbeitskräftemangel, Zuwanderung und steigende Mietpreise offensichtlich miteinander verbunden sind, behandelt der Bundesrat diese Themen getrennt voneinander.

Diese Strategie wird als bequem, aber kurzsichtig kritisiert, da sie langfristig den politischen Druck verstärken dürfte. Der Bundesrat räumt zwar ein, dass die Nachfrage nach Wohnraum das Angebot übersteigt und die Zuwanderung einen wesentlichen Beitrag zu dieser Nachfrage leistet.

Jedoch werden die Maßnahmen zur Lösung der Wohnungsnot als unzureichend und als bloßes politisches Placebo betrachtet. Der Arbeitsmarktbericht zeigt, dass die Schweiz eine der höchsten Erwerbsquoten in Europa aufweist und das inländische Potenzial weitgehend ausgeschöpft ist. Es gibt zwar noch Reserven bei Frauen, älteren Arbeitnehmern und Teilzeitbeschäftigten, deren Aktivierung jedoch bessere Anreize und politisch anspruchsvolle Reformen erfordert.

Der Bundesrat sieht die Zuwanderung als Ventil zur Behebung des Arbeitskräftemangels, während er im Inland auf bestehende Maßnahmen verweist und keinen zusätzlichen Handlungsbedarf erkennt. Diese Herangehensweise wird kritisiert, da Knappheit in einer Marktwirtschaft nicht nur ein Problem darstellt, sondern auch ein Signal für Investitionen in Weiterbildung, bessere Arbeitsbedingungen und Automatisierung sendet. Durch die schnelle Abfederung von Engpässen durch Zuwanderung wird dieser Anpassungsmechanismus geschwächt, da die Notwendigkeit von Weiterbildung und betrieblicher Ausbildung sinkt.

Die Integration bereits in der Schweiz lebender Ausländer wird zwar als positiv bewertet, jedoch wird betont, dass Integration Zeit benötigt und nicht die Zuwanderung ersetzen kann. Dies führt zu moderaten Lohnsignalen und einem sinkenden Produktivitätsdruck. Die Auswirkungen dieser Politik sind besonders auf dem Wohnungsmarkt spürbar. Der Bundesrat erkennt zwar die steigende Nachfrage nach Wohnraum und den Einfluss der Zuwanderung an, präsentiert aber lediglich Maßnahmen zur Beschleunigung des Wohnungsbaus.

Diese Maßnahmen werden als unzureichend kritisiert, da der Wohnungsmarkt nicht isoliert betrachtet wird. Er ist vielmehr eine Folge der gleichen Wachstumslogik, die auf dem Arbeitsmarkt als Erfolgsmodell gilt. Was den Fachkräftemangel lindert, erhöht die Wohnraumnachfrage. Selbst wenn bürokratische Hürden abgebaut werden, dauert der Bau von Wohnungen länger als der politische Druck zulässt.

Der Bundesrat warnt eindringlich vor den Folgen einer Kündigung der Personenfreizügigkeit und einer Verschärfung des Fachkräftemangels. Kritiker argumentieren jedoch, dass Knappheit als Anreiz zur Anpassung genutzt werden sollte, anstatt sie reflexartig durch Zuwanderung zu entschärfen. Eine solche Vorgehensweise untergräbt die Anpassungskraft des Marktes und die Glaubwürdigkeit der Politik. Die Zeit des Beschwichtigens sei vorbei, so die implizite Botschaft des Bundesrats, der mit einem wenig wirksamen Maßnahmenpaket auf die Nachhaltigkeitsinitiative reagiert





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