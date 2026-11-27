Bund, Kantone und Sozialpartner haben am 24. November 2026 in Bern acht Massnahmen zur Attraktivitätssteigerung der Berufsbildung beschlossen. Die Projekte zielen auf mehr Ausbildungsbereitschaft und moderne Lehrkonzepte.

Am 24. November 2026 haben der Bundesrat, die Kantone und die Sozialpartner in Bern acht spezifische Projekte zur Umsetzung der Roadmap zur Attraktivität der Berufsbildung offiziell genehmigt. Diese Massnahmen sollen gezielt die Ausbildungsbereitschaft von Betrieben stärken und bildungsferne Zielgruppen ansprechen. Unter der Leitung des Bundespräsident en nahmen Vertreter der Kantone, des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, des Schweizerischen Gewerbeverbandes, des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, von Travail. Suisse sowie des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation ( SBFI) am nationalen Spitzentreffen teil. Die Teilnehmer bekräftigten ihren gemeinsamen Willen, die Qualität und gesellschaftliche Relevanz der beruflichen Bildung nachhaltig zu sichern.

Förderschwerpunkt für Betriebliche Bildung

Ein zentrales Element der beschlossenen Strategie ist der am 1. September 2026 vom SBFI lancierte Förderschwerpunkt "Betriebliche Bildung". Dieses Instrument dient dazu, die Ausbildungsqualität in den Lehrbetrieben zu erhöhen und die Motivation der Lernenden durch bessere Bedingungen zu steigern. Unternehmen profitieren langfristig von einem gut qualifizierten Nachwuchs, während die Motivation der Auszubildenden durch praxisnahe Förderung erhöht wird. Der Förderschwerpunkt stellt Wissen bereit, fördert den Austausch zwischen Akteuren und unterstützt praxisnahe Projekte finanziell, um den Wandel in den Betrieben aktiv zu begleiten.

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Überprüfung der Berufsmaturität und Rahmenbedingungen

Zudem wird die Berufsmaturität unter Einbezug von Lehrbetrieben, Jugendlichen, Kantonen, Berufsfachschulen und Fachhochschulen systematisch untersucht. Parallel dazu liegt ein Bericht mit Empfehlungen zur Kommunikation der höheren Berufsbildung vor, der darauf abzielt, das Angebot besser bekannt zu machen. Bis Sommer 2027 erarbeiten Bund, Kantone und Organisationen der Arbeitswelt konkrete Massnahmen, um leistungsstarke Jugendliche langfristig für die Berufsbildung zu gewinnen. Eine Regulierungsüberprüfung soll zudem untersuchen, wie sich die Rahmenbedingungen für Ausbildungsbetriebe weiter verbessern lassen, um strukturelle Hürden abzubauen.

Integration von KI und digitale Prüfungen

Die digitale Transformation und künstliche Intelligenz (KI) rücken stärker in den Fokus der beruflichen Bildung. Anfang 2027 wird das Programm "Einfach besser! … am Arbeitsplatz" um ein spezifisches KI-Modul ergänzt. Damit unterstützt der Bund Unternehmen dabei, die Grundkompetenzen ihrer Mitarbeitenden gezielt zu fördern und an die neuen Anforderungen anzupassen. Zudem liegt ein Orientierungsrahmen zur KI in der Berufsbildung vor, der innovative Projekte zur Einreichung freigibt. Gleichzeitig wird die Möglichkeit dezentraler, insbesondere online durchgeführter eidgenössischer Berufs- und höhere Fachprüfungen ausgelotet, um die Flexibilität der Prüfungsformate zu erhöhen.

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Revision des Berufsbildungsgesetzes und Datenschutz

Das Spitzentreffen hat die Stossrichtung für eine anstehende Revision des Berufsbildungsgesetzes in den Bereichen Datenaustausch und Datenschutz genehmigt. Ein Vernehmlassungsentwurf zu den notwendigen gesetzlichen Anpassungen soll bis spätestens Ende 2027 vorgelegt werden. Dieser Schritt ist essenziell, um den modernen Anforderungen an digitale Prozesse gerecht zu werden und gleichzeitig die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen. Die Revision zielt darauf ab, den Informationsfluss zwischen den verschiedenen Akteuren des Bildungssystems effizienter und rechtssicher zu gestalten.

Wissenschaftliche Grundlagen durch die EHB

Auftrag des SBFI ist es, wissenschaftliche Grundlagen für die weitere Entwicklung zu schaffen. Die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB) erstellt zurzeit ein Inventar des Forschungsstands zu Grundsatzfragen. Dazu gehören die Gewinnung von Jugendlichen und Erwachsenen für die Berufsbildung, die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt sowie die Frage, wie Bildungsangebote Arbeitsmarktfähigkeit und lebenslanges Lernen unterstützen können. Das Inventar wird im ersten Quartal 2027 vorliegen und den Verbundpartnern als Grundlage für weitere strategische Arbeiten dienen, um die Roadmap "Attraktivität der Berufsbildung" evidenzbasiert weiterzuentwickeln.