Der Bundesrat will Sexualstraftaten mit Betäubungsmitteln als Unfall anerkennen. Das Parlament entscheidet nun über die Erstattung von Kosten und Taggelder.

Der Bundesrat hat eine grundlegende Änderung des Unfallversicherungsrecht s beschlossen, die sexuellen Übergriffen und Nötigungen unter Einsatz von Betäubungsmitteln den Status als Unfall zuerkennt. Diese legislative Anpassung zielt darauf ab, Betroffenen künftig systematisch medizinische Kosten zu erstatten und im Falle eines Erwerbsausfalls Taggelder zu gewähren. Die zuständige Behörde hat den entsprechenden Entwurf bereits verabschiedet und an das eidgenössische Parlament überwiesen, wo nun die weitere parlamentarische Beratung erfolgt.

Erweiterung des Unfallbegriffs im Sozialversicherungsrecht

Durch diese Gesetzesänderung werden Gesundheitsschäden, die infolge sexueller Übergriffe oder sexueller Nötigung entstehen, künftig im rechtlichen Sinne eindeutig als Unfall anerkannt. Bisher galt nach Artikel 4 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, dass ein Ereignis nur dann als Unfall zu gelten hat, wenn eine plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors vorliegt. Die neue Regelung schliesst diese Lücke und stellt sicher, dass auch bei Einsatz von Schlafmitteln die notwendigen Voraussetzungen für einen Leistungsanspruch erfüllt sind.

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Rechtliche Hürden und fehlender Leistungsanspruch

Laut Darstellung des Bundesrates fehlte es bei Taten unter Einsatz von Betäubungsmitteln in der Vergangenheit häufig am Nachweis der erforderlichen Plötzlichkeit. Da betroffene Personen durch die Gabe von K.o.-Tropfen oft bewusstlos waren, konnte die rechtliche Definition eines plötzlichen Ereignisses nicht immer erfüllt werden. Dies führte dazu, dass bislang kein Anspruch auf Leistungen aus der Unfallversicherung bestand und Opfer gezwungen waren, sich an ihre obligatorische Krankenpflegeversicherung zu wenden. Dabei mussten sie die Kosten für die Krankenkasse sowie die eigene Franchise und den Selbstbehalt vollständig selbst tragen.

Eine frühere richterliche Entscheidung illustrativ verdeutlicht diese rechtliche Grauzone. Ein Gericht verneinte damals einen Versicherungsanspruch, weil das betäubte Opfer den Übergriff nicht in der "unmittelbaren Gegenwart" erlebte und somit die nötige Bewusstseinslage für den Unfallbegriff fehlte. Diese urteilrechtliche Praxis hat dazu geführt, dass viele Opfer trotz schwerer gesundheitlicher und psychischer Folgen keine angemessene finanzielle Absicherung durch die Unfallversicherung erhielten. Die aktuelle Vorlage des Bundesrates stellt eine direkte Korrektur dieses ungerechten Zustands dar.

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Breite politische und gesellschaftliche Unterstützung

Die im Zeitraum vom 1. April bis zum 7. Juli durchgeführte Vernehmlassung zur Gesetzesänderung stiess auf eine breite Zustimmung aus verschiedenen politischen Lagern und Organisationen. Die Fraktionen der FDP, der Mitte und der Grünen ebenso wie die kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren begrüssten die geplanten Massnahmen positiv. Auch die Organisation Brava unterstützte die Initiative ausdrücklich, da sie einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Opferhilfe darstellt.

Die Partei Die Mitte bezeichnete die bisherige Rechtslage als eine "stossende Lücke im geltenden Recht", die nun geschlossen werden soll. Die SP sah den Entscheid des Bundesrats als "überfällige Korrektur" an, die jahrelange Missstände beseitigen wird. Diese einhellige Zustimmung zeigt, dass die Problematik der fehlenden Versicherungsleistungen bei Vergewaltigungen unter Drogeneinfluss in der politischen Landschaft und der Zivilgesellschaft als dringender Reformbedarf erkannt wurde.

Verbleibende Unterschiede und politischer Handlungsdruck

Trotz der breiten Zustimmung gab es auch Hinweise auf bestehende strukturelle Herausforderungen. Nationalrätin Tamara Funiciello betonte während der Diskussionen, dass kantonale Unterschiede bei der Opferhilfe weiterhin bestehen bleiben würden. Die Harmonisierung der Unfallversicherung ist somit nur ein Teil der notwendigen Massnahmen. Es bedarf weiterhin weiterer Schritte, um die Versorgung und Unterstützung der Betroffenen auf nationaler Ebene vollständig zu vereinheitlichen und sicherzustellen, dass überall in der Schweiz gleichwertige Bedingungen herrschen.

Mit der Verabschiedung der Botschaft liegt das Geschäft nun in der Verantwortung der eidgenössischen Räte. Die SP forderte im Rahmen des Starts der "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" am 25. November 2026 eine rasche Beratung und Verabschiedung der Vorlage im Parlament. Dieser Termin markiert einen deutlichen politischen Impuls, um die legislative Lücke schnellstmöglich zu schliessen und den betroffenen Personen ihre Rechte sicherzustellen. Die Öffentlichkeit und die Betroffenen erwarten nun eine zügige Handhabung durch das Parlament, um die versprochene Gerechtigkeit und finanzielle Absicherung in die Tat umzusetzen.