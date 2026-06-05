Bundesrat Cassis: "Er kommt immer etwas zu nah" und andere Geheimnisse aus dem Politkuchen-Podcast

Bundesrat Ignazio Cassis spricht in einem Podcast über seine Begegnungen mit Weltpolitikern und verrät, wie er sich fühlt, wenn er US-Präsident Donald Trump die Hand schüttelt. Er schwärmt von Emmanuel Macron und kritisiert, dass der Franzose "immer etwas zu nah" komme. Außerdem spricht er über seine schlechte Laune an der Medienkonferenz zum EU-Vertragspaket und seine Erfahrungen als Aussenminister.

Bundesrat Ignazio Cassis plaudert im "Politkuchen"-Podcast von Comedian Michael Elsener über seine Begegnungen mit Weltpolitikern. Er schwärmt von Emmanuel Macron s "grossen blauen Augen", kritisiert aber, dass der Franzose "immer etwas zu nah" komme.

Seine schlechte Laune an der Medienkonferenz zum EU-Vertragspaket war laut Cassis eine bewusste Entscheidung. Auf die Frage, was er fühle, wenn er US-Präsident Donald Trump die Hand schüttle, antwortet Cassis noch halbwegs diplomatisch: "Ich muss ehrlich sagen, nach neun Jahren und so vielen Treffen, man gewöhnt sich wirklich an alles.

" Er habe bei Staatsbesuchen auch schon Gesundheitstipps gegeben: "Wir sind alle Menschen. " Die Kunst der aussenpolitischen Beziehung bestehe darin, zum Menschen hinter der Institution vorzudringen. "Er kommt immer etwas zu nah", sagt Ignazio Cassis über Emmanuel Macron. Hier mit First Lady Brigitte Macron beim Friedensforum im Élysée-Palast.

Fast schon ins Schwärmen gerät Cassis bei Emmanuel Macron: "Die Hände sind bei Macron nicht wichtig. Die Augen sind wichtig. Er hat ganz grosse blaue Augen. Als würde Sie Harry Potter anschauen.

" Er sei phänomenal, eine Persönlichkeit. Über den französischen Staatspräsidenten hat Cassis aber nicht nur Positives zu sagen: "Er kommt immer etwas zu nah", verrät der Aussenminister. Manchmal werde man "beeindruckt von der physischen Dimension" eines Kontakts. Beim deutschen Kanzler Friedrich Merz etwa, der 1,98 Meter gross ist, bekomme man Halsschmerzen, wenn man nicht sitze.

Bei solchen Treffen gehts laut Cassis auch lustig zu und her. Es würden "immer" auch Witze über andere Staatschefs gemacht, Im Podcast konstatiert Cassis: "Die Schweiz ist kein gutes Land für Aussenminister.

" Wegen der wöchentlichen Bundesratssitzung reise er weniger als seine Kollegen im Ausland. Trotzdem gefalle ihm der Job und das "unpopuläreste" Departement im Inland.

"Alles, was ich tue, ist ein Machtspiel", sagt er. Denn Aussenpolitik sei immer Interessenspolitik. Meist würden die Diskussionen höflich bleiben. Nur selten platze jemandem hinter verschlossenen Türen der Kragen.

Die grosse Lockerheit fällt auch dem Gastgeber auf. Auf den Kontrast zu seinen zuweilen "steifen" und "kontrollierten" offiziellen Auftritte angesprochen, sagt Cassis mit einem Augenzwinkern: "Ich versuche mich der Kultur der Mehrheit der Schweiz anzupassen.

" Er dürfe aber nicht loslassen und den "Tessiner Cassis" machen, sonst werde es lächerlich: "Das darf ich nicht als Institution. " Zuweilen hat die schlechte Laune auch Kalkül, verrät der Bundesrat. Etwa bei der Medienkonferenz zum neuen EU-Vertragspaket. Die 1900 Seiten habe er nicht nur gelesen, sondern die meisten selbst geschrieben: "Je umstrittener das Thema, desto mehr müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu Aktivisten werden.

" Man müsse jenen, die anders denken, Rechnung tragen: "Emotionen sollen die Befürworter und Gegner reinbringen. " Auf den Händedruck kommt es an





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