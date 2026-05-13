Bundesrat bestätigt achtzigjähriger Langzeitbetrieb für Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt

Der Bundesrat hat in einem Bericht bestätigt, dass ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt technisch möglich und in den meisten Fällen auch wirtschaftlich wäre. Die erforderlichen Investitionen für technische Nachrüstungen bei diesem Langzeitbetrieb würden sich voraussichtlich lohnen.

Der Bundesrat hat in einem Bericht vom Mittwoch bestätigt, dass ein achtzigjähriger Langzeitbetrieb der Kernkraftwerke Gösgen und Leibstadt technisch möglich und in den meisten Fällen auch wirtschaftlich wäre.

Die erforderlichen Investitionen für technische Nachrüstungen bei diesem Langzeitbetrieb würden sich voraussichtlich lohnen. Die Landesregierung sieht derzeit keine Notwendigkeit für eine finanzielle Förderung des Langzeitbetriebs. Derzeit wird über die Zukunft des Kernkraftwerks Gösgen nach 2029 entschieden, ob es weiterbetrieben oder vom Netz genommen werden soll. Das Kernkraftwerk Beznau, das im Kanton Aargau liegt und an die Kraftwerke Leibstadt und Gösgen beteiligt ist, plant nach rund sechzig Jahren das Kernkraftwerk Beznau ausser Betrieb zu nehmen





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