Die Schweiz verstärkt die IT-Sicherheit von 170 Auslandsvertretungen mit Satelliteninternet. Der Bundesrat weicht von seiner August-Zusage ab und nutzt Starlink als Hauptverbindung, nicht nur Reserve.

Der Bundesrat hat seine Strategie zur Absicherung der digitalen Infrastruktur für Schweiz er Auslandsvertretungen deutlich verschärft. Das Ziel besteht darin, die Kommunikation von rund 170 Schweiz er Repräsentationen im Ausland widerstandsfähiger gegen technische Ausfälle und externe Angriffe zu gestalten. Wo eine lokale Bodeninfrastruktur fehlt oder nicht verfügbar ist, wird das Satelliteninternet von Starlink zukünftig die primäre Verbindungsart darstellen können.

Bundesrat übergeht August-Zusage zu Notreserve

Diese Entwicklung stellt eine deutliche Abweichung von den früheren Planungen dar. Im August hatte der Bundesrat noch öffentlich erklärt, dass Starlink lediglich als Notfallreserve für Krisenzeiten fungieren soll. Nun geht die Regierung deutlich weiter, indem sie das System als mögliche Hauptverbindung etabliert. Diese Eskalation erfolgt in einem Zeitraum, in dem der sicherheitspolitische Einsatz von Starlink international intensiv diskutiert wird. Die Schweizer Regierung reagiert damit auf die wachsende Notwendigkeit, kritische Datenströme auch unter erschwerten Bedingungen aufrechtzuerhalten.

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Sicherheit und geopolitische Risiken durch SpaceX

Die Beschaffung und der Einsatz dieser Technologie fallen in eine hochpolitische Phase. Laut Recherchen der Zeitung 20 Minuten hat der Iran den Starlink-Dienst jüngst bei militärischen Operationen gegen US-Stützpunkte im Nahen Osten genutzt. In der Folge hat das Technologieunternehmen SpaceX seine Vorgaben für Kundinnen, Kunden und Wiederverkäufer verschärft. Dies schafft ein komplexes Dilemma: Einerseits kann Satelliteninternet kritische Kommunikationswege der Schweiz sichern, andererseits besteht das Risiko, dass die Technologie in falsche Hände oder für konfliktreiche Operationen missbraucht wird.

Fabio Regazzi warnt vor strategischen Abhängigkeiten

Mitte-Ständerat Fabio Regazzi hat öffentlich vor den Gefahren neuer strategischer Abhängigkeiten gewarnt. Seine Bedenken richten sich speziell gegen die Konzentration der kritischen Dienste bei einem einzelnen US-amerikanischen Anbieter. Regazzi argumentiert, dass es sehr wichtig sei, kritische Dienste aus Europa zu beziehen, um die Souveränität der Schweiz zu wahren. Diese Forderung nach europäischer Unabhängigkeit steht im Widerspruch zum aktuellen Plan des Bundesrates, auf die Infrastruktur von SpaceX zu setzen. Der Ständerat sieht darin ein potenzielles Sicherheitsrisiko für die Schweiz.

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Finanzierung und Prüfung bleiben im Verborgenen

Trotz der deutlichen Kursänderung macht der Bund bisher keine genauen Angaben zu den entstehenden Kosten. Auch eine umfassende Risikoprüfung wurde öffentlich nicht detailliert dargestellt. Diese Transparenzlücke verstärkt die Kritik seitens der Parlamentarier. Es ist unklar, wie die Schweiz den Zugang zu den Satellitendiensten rechtlich und technisch regelt, um Missbrauch zu verhindern. Die aktuelle Situation zeigt, dass die Schweiz versucht, ihre digitale Resilienz zu stärken, dabei aber gleichzeitig neue Abhängigkeiten eingeht.

Zukünftige Herausforderungen für die diplomatische IT

Durch die Verlagerung auf Satelliteninternet als Hauptverbindung verändert sich die Infrastruktur der Schweizer Diplomatie grundlegend. Die Auslandsvertretungen müssen sich auf eine neue Art der Datenübertragung einstellen, die weniger von lokaler Kabel- oder Glasfasernetzwerken abhängt. Dies kann im Katastrophenfall vorteilhaft sein, erhöht aber die Komplexität der IT-Sicherheit. Die Entscheidung des Bundesrates zeigt, dass er die Bedrohungslage für seine Repräsentationen im Ausland als höher einschätzt als noch vor wenigen Monaten. Die Frage bleibt, ob die Vorteile der flächendeckenden Abdeckung die Nachteile der Abhängigkeit von einem privaten US-Unternehmen überwiegen.