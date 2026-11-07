Bundesliga-Spitzenspiel: Bayern und BVB punktgleich, Neuer verletzt

FC Bayern München und Borussia Dortmund führen die Tabelle an, da Manuel Neuer verletzt wird. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt holen Punkte.

FC Bayern München und Borussia Dortmund beenden die aktuelle Runde der Fußball- Bundesliga punktgleich an der Tabellenspitze. Beide Vereine sammeln nach dem neunten Spieltag exakt 21 Punkte und gehen somit in die internationale Länderspielpause. Der FC Bayern München steht dabei nur aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz auf dem ersten Rang vor dem BVB.

Spitze umstritten: Münchner Siege und BVB-Kontrolle

Die Münchner sicherten sich am neunten Spieltag ein 2:1-Auswärtssieg bei Mainz 05. Joshua Kimmich erzielte in der 14. Minute die Führung, bevor Lennart Karl in der 57. Minute den zweiten Treffer markierte. Ein spater Anschlusstreffer von Phillip Tietz in der 94. Minute änderte nichts am Auswärtserfolg. Im Spiel von Borussia Dortmund sorgte Felix Nmecha mit dem Führungstreffer in der 55. Minute und einem zweiten Tor in der 71. Minute für die 2:1-Heimsiegreiche gegen Aufsteiger SC Eintracht Braunschweig. Noel Futkeu reduzierte zwar in der 81. Minute den Rückstand, doch der Sieg stand damit fest.

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Manuel Neuer verletzt: Ältester Spieler und Auswechslung

Besonders Aufmerksamkeit erregte die Verletzung von Manuel Neuer beim FC Bayern München. Der Torwart, der mit 40 Jahren und 225 Tagen zum ältesten Bundesligaspieler der Münchner wurde, musste kurz vor dem Halbzeitpfiff ersetzt werden. Neuer hatte sich kurz zuvor am rechten Fuß verletzt und wurde durch Jonas Urbig ersetzt. Trotz der Verletzung blieb der 2:1-Sieg in Mainz erhalten und festigte die Position an der Tabellenspitze.

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RB Leipzig und Eintracht Frankfurt: Erfolge und Remis

RB Leipzig feierte eine Tor-Gala mit einem 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg. Nach einem frühen Rückstand durch Anton Kade in der 1. Minute drehten Ezechiel Banzuzi in der 34. Minute und Christopher Nkunku in der 35. Minute das Spiel. David Raum erhöhte in der 45. Minute, Romulo in der 60. Minute und Christoph Baumgartner in der 66. Minute. Ein Ehrentreffer durch Uchenna Ogundu in der 92. Minute kam zu spät. Eintracht Frankfurt rettete bei Aufsteiger SC Paderborn einen Punkt durch ein 2:2. Jonathan Burkardt führte die Eintracht in der 23. Minute an, Raphael Obermair glich vor der Pause aus. Marvin Pieringer drehte in der 73. Minute, und Burkardt sicherte in der 94. Minute den Punkt, nachdem Elias Baum in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.