RB Leipzig trifft durch Nusa und Rômulo, Union Berlin durch Aebischer. Das Spiel endet 1:2 für Leipzig, trotz starker Chancen beider Seiten.

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und RB Leipzig endete mit einem 1:2-Erfolg für die Gäste aus Leipzig. RB Leipzig ging früh durch einen verwandelten Elfmeter von Antonio Nusa in Führung und sicherte sich das Ergebnis später mit einem Treffer von Rômulo, nachdem Michel Aebischer für Union Berlin ausgeglichen hatte.

Frühe Führung durch Elfmeter

Das Spiel bekam durch eine VAR-Entscheidung sofort eine besondere Dynamik, nachdem ein Elfmeter für RB Leipzig zugesprochen wurde. Antonio Nusa verwandelte diesen Elfmeter sicher mit dem rechten Fuß oben links in das Tor. Damit ging Leipzig überraschend früh in Führung und zeigte bereits in den frühen Spielminuten eine klare offensive Absicht. Der Schiedsrichter entschied zugunsten der Gäste, was das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusste.

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Chancenreich aber ohne Erfolg

Beide Teams schufen in der Folgezeit zahlreiche Torchancen, die jedoch oft an den Torhütern oder den Pfosten scheiterten. Rômulo von RB Leipzig versuchte es mehrmals mit dem linken und rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball ging jeweils knapp links oder rechts am Tor vorbei. Die Vorlagen dafür stammten unter anderem von Antonio Nusa und Brajan Gruda nach schnellen Kontern. Auch Neil El Aynaoui verfehlte sein Distanzschuss rechts hoch und weit neben das Tor.

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Wechsel und Torausgleich

Der 1. FC Union Berlin suchte nach einer Antwort und machte taktische Änderungen. Mekhi Gray kam für Andrej Ilic ins Spiel. Ilic selbst hatte zuvor mehrfach versucht, aus kürzester Distanz oder per Kopf zu treffen, wurde aber von der Abwehr oder dem Torwart pariert. Die Union-Spieler gewannen mehrere Freistöße, darunter einen für Derrick Köhn auf dem linken Flügel, um die offensive Pression zu erhöhen. Doch erst in der 44. Minute gelang der Ausgleich. Michel Aebischer traf mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte unten links, nachdem er eine Vorlage von András Schäfer genutzt hatte. Der Spielstand war damit wieder nivelliert.

Wendepunkt und Schlussfolgerung

Nach der Pause setzte RB Leipzig seine Drucktaktik fort, während Union Berlin versuchte, das Remis zu halten. Christoph Baumgartner und Ridle Baku scheiterten mit ihren Schüssen aus dem Sechzehner, die abgeblockt wurden. Rani Khedira von Union Berlin hatte ebenfalls kein Glück mit einem Distanzschuss. In der zweiten Halbzeit erhöhte Rômulo für RB Leipzig auf 1:2. Sein Treffer erfolgte mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte unten links, vorbereitet von Brajan Gruda nach einer Ecke. Dieser Treffer sorgte für die Entscheidung, da Antonio Nusa zuvor auch nach einer Ecke knapp rechts vorbei schoss. Trotz weiterer Abblockversuche von Willi Orbán und anderen Akteuren konnte Union Berlin den Rückstand nicht mehr wettmachen. Das Spiel endete somit mit einem 1:2 für RB Leipzig, wobei beide Teams durch ihre zahlreichen Versuche die Offensivkraft unter Beweis stellten, aber die Effizienz im Abschluss fehlte.