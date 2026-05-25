Bundesliga, Premier League, Serie A: Die wichtigsten Ergebnisse und Transfers der Saison

Der VfL Wolfsburg muss in die 2. Bundesliga absteigen, während der AC Milan in der Europa League spielen wird. Die Serie A ist auch von Dramen geprägt, wie die AC Milan den Champions-League-Platz verspielt haben. Zu den Highlights der Saison gehören die Leistungen von Zachary Athekame bei Milan und der Sieg von Como in der Champions League.

Der VfL Wolfsburg muss den Gang in die 2. Bundesliga antreten. Der Meister von 2009 unterlag im Relegations-Rückspiel gegen Paderborn mit 1:2 und spielt kommende Saison nicht mehr erstklassig.

Zwar ging Wolfsburg früh mit 1:0 in Führung, doch nach der Gelb-Roten Karte gegen Mæhle kippte die Partie. Paderborn nutzte die Überzahl, verdiente sich den Sieg und damit den Aufstieg. Nach dem verpassten Einzug in die Champions League hat der italienische Traditionsklub AC Milan weitreichende Konsequenzen gezogen. Wie der Klub aus der Lombardei am Montag mitteilte, wurden Trainer Massimiliano Allegri, Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Technischer Direktor Geoffrey Moncada mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden.

Milan hatte am letzten Spieltag der Serie A die bereits sicher geglaubte Qualifikation für die Champions League durch eine 1:2-Niederlage gegen Cagliari verspielt. Ein Unentschieden hätte dem Team gereicht. Damit verpassen die Mailänder die Königsklasse zum zweiten Mal in Folge. Stattdessen tritt Milan als Tabellenfünfter in der Europa League an.

Was für ein Drama in der Serie A. Am letzten Spieltag verspielt die AC Milan den Champions-League-Platz. Das Team um die Schweizer Ardon Jashari und Zachary Athekame verlor im heimischen San Siro gegen Cagliari Calcio, ein Team, das lange um den Klassenerhalt zittern musste, mit 1:2. Dies trotz einer 1:0-Führung nach zwei Minuten. Jashari stand in der Startelf, wurde nach 62 Minuten durch Luka Modric ersetzt.

Athekame wurde kurz zuvor eingewechselt. Profiteur des Patzers der AC Milan ist das große Überraschungsteam der Saison – Como. Das Team nahe der Schweizer Grenze gewann gegen Cremonese mit 4:1 und wird somit in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Was für eine Leistung des Teams von Welt- und Europameister Cesc Fàbregas.

Ebenfalls in der Königsklasse spielt die AS Roma. Für Platz 3 war jedoch noch ein Sieg auswärts in Verona nötig. In einem Videoclip packt Lukas Podolski seine Sachen und lässt dort noch einmal seine Karriere Revue passieren. So, Feierabend, sagt er am Schluss.

Dann schließt er eine Tür, auf der in sechs Sprachen Danke Fussball steht. Am Samstag steht für Gornik Zabrze das letzte Ligaspiel gegen Radomiak Radom an, dabei wird Podolski noch gewürdigt. Der 40-Jährige blickt auf eine beeindruckende Laufbahn mit der WM-Krönung in Brasilien zurück. Ausgebildet in der Jugend des 1.

FC Köln feierte Podolski 2003 sein Profidebüt. Beim FC avancierte der in Polen geborene Stürmer schnell zur Kultfigur. Dabei halfen Podolski viele Tore, aber auch sein frech-selbstbewusstes Auftreten und seine offen kommunizierte Liebe zum Club aus der Domstadt. Auf Vereinsebene zog es Podolski zum FC Bayern München.

Mit dem deutschen Rekordmeister feierte er 2008 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Einer Rückkehr nach Köln folgten Stationen beim FC Arsenal, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Vissel Kobe in Japan, Antalyaspor und schließlich Gornik in seiner zweiten Heimat Polen. Am Donnerstag hatte der Stadtrat von Zabrze den Vorschlag befürwortet, 86 Prozent der Gornik-Anteile an Podolski zu verkaufen. Dieser soll zugesichert haben, in den nächsten drei Jahren mehrere Millionen in den Verein zu investieren.

Demnach beträgt der Verkaufspreis des Vereins umgerechnet 940.000 Euro. Altstar Cristiano Ronaldo hat seinen Club Al-Nassr mit einem Doppelpack zur ersten Meisterschaft in Saudiarabien seit 2019 geschossen. Der frühere Weltfussballer aus Portugal traf beim 4:1-Sieg gegen Damac zweimal (63. /81.

Minute) und vergoss danach Freudentränen. Es war der erste Titel für den 41-Jährigen in der Saudi Pro League, der im Dezember 2022 geändert wurde. Al-Nassr behauptete dank des Sieges, zu dem die ehemaligen Bayern-Profis Sadio Mané (34. ) und Kingsley Coman (52.

) die weiteren Treffer beisteuerten, am letzten Spieltag sein Zwei-Punkte-Polster vor Al-Hilal. Der Verfolger gewann bei Al Fayha mit 1:0. Für Ronaldo, der für seinen Verein schon über 100 Tore erzielt hat, geht es im Sommer mit der WM in den USA, Kanada und Mexiko weiter. Der Torjäger bestreitet mit Portugal bereits seine sechste Endrunde.

Zachary Athekame kommt bei Milan immer besser in Fahrt. Im Verlauf der Saison steigerte der Rechtsverteidiger seine Einsatzzeit stetig. 26-mal stand er für die Rossoneri auf dem Rasen. Gegen Genoa läuft Athekame in der vorletzten Runde zum siebten Mal von Beginn an auf und zahlt das Vertrauen von Trainer Massimiliano Allegri mit dem Siegtor in der 82. Minute zurück.

Dank des Schweizers befindet sich Milan eine Runde vor Schluss auf einem Champions-League-Platz. Weniger gut läuft es persönlich für Eray Cömert in Valencia. Der Nati-Verteidiger leistet zwar einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:1, fliegt in der 70. Minute mit einer Notbremse allerdings vom Platz





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