Bundesliga: Bayern und BVB gleichauf vor Länderspielpause

Bayern München und Borussia Dortmund liegen nach dem 9. Spieltag punktgleich an der Spitze. RB Leipzig überholt die Konkurrenz, während Neuer und Frankfurt Probleme haben.

Die Führung in der deutschen Fußball- Bundesliga bleibt aktuell umkämpft, da der FC Bayern München und Borussia Dortmund nach dem neusten Spieltag denselben Punktestand erreichen. Beide Teams haben exakt 21 Punkte auf ihrem Konto gesammelt, wobei die Münchner lediglich aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz weiterhin den ersten Tabellenplatz innehaben. Diese punktgleiche Spitze bildet die unmittelbare Vorgeschichte zur anstehenden Länderspielpause, in der die Teams keine Ligaspiele bestreiten werden.

Bayern und BVB mit knappem Sieg in die Pause

Der FC Bayern München gewann sein Heimspiel gegen den Aufsteiger Elversberg mit 2:1 Toren und sicherte sich somit wichtige Punkte für die Tabelle. Felix Nmecha erzielte in der 55. Minute die Führung für die Schwarz-Gelben, ehe er in der 71. Minute den zweiten Treffer für seinen Verein nachlegte. Trotz des Sieges musste der BVB in der Endphase um seinen Vorsprung kämpfen, als Noel Futkeu aus Elversberg in der 81. Minute das Tor von Gregor Kobel bezwang. Dieser Moment ließ den Sieg für Dortmund kurzzeitig in Gefahr schweben, doch die drei Punkte reichten am Ende dennoch.

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In Mainz verlor der FC Bayern nur minimal an Kontur, da der Gegner Mainz 05 zwar einen Ehrentreffer erzielte, dieser aber zu spät kam. Die Tore für München schossen Joshua Kimmich in der 14. Minute und Lennart Karl in der 57. Minute. Der Mainzer Anschlusstreffer durch Phillip Tietz in der 90. Minute und drei Sekunden darüber hinaus (90.+3) war für die Hausherren emotional und taktisch zu spät gekommen, um den Ausgang des Spiels noch zu wenden. Der 2:1-Sieg reichte für die Münchner, um auf 21 Punkte zu kommen.

Manuel Neurs Rekord und Verletzung

Ein besonderer Fokus lag auf dem Torwart Manuel Neuer, der mit 40 Jahren und 225 Tagen den Status als ältester Bundesliga-Spieler der Bayern historisierte. Dieser Meilenstein überschattete sich jedoch kurz vor dem Halbzeitpfiff, als Neuer verletzt ausgewechselt werden musste. Zuvor war er bereits am rechten Fuß behandelt worden, was seine weitere Einsatzfähigkeit vorerst in Frage stellte. Als Ersatzmann kam Jonas Urbig in die Mannschaft, um die Defensivposition zu sichern, während Neuer das Spielfeld verlassen musste.

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Die Tatsache, dass Manuel Neuer in diesem Spiel noch auf dem Platz stand, unterstreicht seine langjährige Treue und Langlebigkeit im Spitzensport, die Verletzung war jedoch ein unangenehmer Zwischentakt in einem ansonsten erfolgreichen Spielabschnitt für den FC Bayern. Die medizinische Behandlung am rechten Fuß deutet darauf hin, dass die Genesung oder der Austausch der Position im Kader kurzfristig geplant sein könnte, was die Tiefe der Defensive des Teams testen wird.

RB Leipzig überholt die Spitzenteams

RB Leipzig nutzt die Schwächen der führenden Teams und ist zumindest vorerst neuer Tabellenführer geworden. Das Team erreichte diesen neuen Status durch einen deutlichen 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg. Zuerst musste Leipzig einen Rückschlag verarbeiten, da Anton Kade in der ersten Minute für Augsburg in Führung traf. Doch die Leipziger drehten das Spiel innerhalb kürzester Zeit. Ezechiel Banzuzi erzielte in der 34. Minute den Ausgleich und Christopher Nkunku machte in der darauffolgenden 35. Minute die Führung für Leipzig sicher.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Leipziger den Druck weiter. David Raum traf in der 45. Minute, Romulo in der 60. Minute und Christoph Baumgartner in der 66. Minute. Diese drei Treffer sorgten für eine klare 5:0-Führung, ehe Uchenna Ogundu in der 90. Minute und zwei Sekunden darüber hinaus (90.+2) den Ehrentreffer für Augsburg markierte. Dieses 5:2 reichte aus, um den Vorsprung der Titelfavoriten einzuholen oder zu überholen, was die Tabelle grundlegend verändert hat.

Eintracht Frankfurt rettet Punkt in Unterzahl

Die Eintracht Frankfurt zeigte in Paderborn eine kämpferische Leistung, um einen Punkt aus der Partie zu retten, obwohl das Team in der Schlussphase mit einem Spieler weniger agieren musste. Jonathan Burkardt hatte die Eintracht in der 23. Minute noch in Führung gebracht. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff glich Raphael Obermair für Paderborn aus. Marvin Pieringer drehte die Partie in der 73. Minute dann mit einem Elfmeter komplett auf die Seite der Hessen.

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Die Situation spitzte sich zu, als Elias Baum in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte sah und das Feld verlassen musste. Die Frankfurter spielten daraufhin in Unterzahl, was den Druck auf die Defensive massiv erhöhte. Trotzdem schaffte es Jonathan Burkardt in der 90. Minute und drei Sekunden darüber hinaus (90.+3) noch einmal, seinen zweiten Treffer des Tages zu erzielen und den Punkt für Hessen sicher zu stellen. Das 2:2 war ein ärgerliches Resultat, das die Konstanz der Frankfurter in dieser Saison unterstreicht.