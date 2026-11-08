Bundesliga 1. FC Union Berlin gegen SC Freiburg Erstes Halbzeit Finales Tor

Das Bundesliga-Spiel zwischen 1. FC Union Berlin und SC Freiburg steht nach der ersten Halbzeit mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine defensive Strategie.

Das Pflichtspiel in der Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Union Berlin verläuft bis zur Pause torlos. Der Spielstand beträgt zum Ende der ersten Halbzeit 0:0. Beide Mannschaften präsentierten sich taktisch diszipliniert, wobei offensives Spiel auf beiden Seiten nur begrenzt effektiv war.

SC Freiburg kontrolliert Ballbesitz

Der SC Freiburg übernahm durchgängig die Initiative und sorgte für mehr Ballbesitz als der Gast aus Berlin. Die Gastgeber bauten ihre Angriffe über die Außenbahnen auf und suchten nach Wegen, die Abwehrreihe des 1. FC Union Berlin zu durchbrechen. Philipp Treu und Niklas Beste waren zentrale Figuren im Offensivspiel der Freiburger.

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Philipp Treu versuchte wiederholt, aus der Distanz Torjägerglück zu haben. Ein Schuss von ihm ging jedoch links am Tor vorbei. Seine Mitspieler wie Niklas Beste bereiteten zahlreiche Chancen vor, sei es durch Flanken oder Pässe aus der zweiten Reihe. Derry Scherhant zeigte ebenfalls Aggressivität im Sturm, wurde aber in seinen Versuchen konsequent gestoppt.

Union Berlin verteidigt kompakt

Der 1. FC Union Berlin hielt seine defensive Struktur aufrecht und erschwerte es dem SC Freiburg, klare Torchancen zu kreieren. Tim Skarke und Janik Haberer waren im Mittelfeld aktiv, konnten jedoch keine entscheidenden Durchbrüche erzielen. Mehrmals wurden Freiburger Angriffsbemühungen als Abseits gewertet, was die Dynamik der Freiburger Offensive zeitweise unterbrach.

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Der 1. FC Union Berlin suchte nach Kontermöglichkeiten, die jedoch nicht die gewünschte Effizienz erreichten. Frederik Rønnow war in der Defensive gefordert, konnte aber mit klaren Pässen die Spielstruktur der eigenen Mannschaft stabil halten. Dennoch blieb das Tor von Igor Matanovic in den meisten Szenarien ungestört.

Torhüter zeigen starke Paraden

Die Torhüter beider Teams wurden zu den entscheidenden Spielern in der ersten Halbzeit. Igor Matanovic für den SC Freiburg wies einen beeindruckenden Fangquotienten auf. Er hielt mehrere Kopfballversuche und Distanzschüsse sicher, darunter eine Parade von Yuito Suzuki und eine weitere von Derry Scherhant. Seine Reflexe waren oft schneller als die Schussbahn der Angreifer.

Auch der Torwart des 1. FC Union Berlin stand fest im Tor und parierte schwierige Bälle. Maximilian Eggestein von Freiburg versuchte einen Schuss aus der Distanz, der jedoch über das Tor flog. Die defensive Härte beider Teams führte dazu, dass keine der beiden Seiten die Führung erlangen konnte. Fouls von Spielern wie Tim Skarke und Livan Burcu zeigten die Intensität des Duells.

Pause ohne Torgefahr

Zum Halbzeitpfiff steht es 0:0. Die Mannschaften gehen mit derselben Punkteausbeute in die zweite Halbzeit. Beide Trainer müssen taktische Anpassungen vornehmen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. SC Freiburg wird versuchen, durch mehr Tempo auf den Flügeln Tore zu erzielen, während der 1. FC Union Berlin auf Fehler der Freiburger Abwehr hoffen kann.

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Die Statistik der ersten Halbzeit zeigt, dass der SC Freiburg die klar bessere Offensive aufwies. Trotzdem blieben die Ergebnisse aus. Spieler wie Yannik Engelhardt und Marvin Friedrich waren in ihren jeweiligen Rollen aktiv, konnten jedoch keine Torvorlagen oder Treffer verbuchen. Das zweite Halbzeit wird entscheiden, welches Team die Defensive durchbricht und drei Punkte mit nach Hause nimmt. Bis dahin bleibt das Unentschieden bestehen.