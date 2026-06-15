Die SPD-Politikerin Stefanie Hubig will künftig Rechtsextremisten vom Schöffenamt ausschließen. Sie hat einen Gesetzentwurf angekündigt, der die Verfassungstreue von Schöffen klarer regeln und deren Auswahl verschärfen soll.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig will künftig Rechtsextremisten vom Schöffenamt ausschließen. Die SPD- Politik erin hat einen Gesetzentwurf angekündigt, der die Verfassungstreue von Schöffen klarer regeln und deren Auswahl verschärfen soll.

Schöffen sind ehrenamtliche Richter, die gemeinsam mit Berufsrichtern an Strafprozessen mitwirken und bei Urteilen und Strafmass gleichberechtigt mit den hauptamtlichen Richtern entscheiden. Das Schöffenamt gilt als wichtiger Bestandteil der Bürgerbeteiligung an der Rechtsprechung. Der Rechtsextremismus sei die grösste Gefahr für die Demokratie, und man müsse den Rechtsstaat für die Auseinandersetzung mit Verfassungsfeinden und Extremisten stärken. Es gebe Hinweise darauf, dass sich zunehmend Bewerber um Schöffenämter bemühen, die nicht hinter den Grundprinzipien der Verfassung stünden.

Rechte Netzwerke hätten ihre Anhänger gezielt dazu aufgerufen, sich um die Laienrichterposten zu bewerben. Der Gesetzentwurf soll festlegen, unter welchen Voraussetzungen Bewerber wegen fehlender Verfassungstreue vom Schöffenamt ausgeschlossen werden können. Die Gemeinden und Wahlausschüsse haben Schwierigkeiten, genügend Kandidaten für die Ehrenämter zu finden. Gleichzeitig wächst die politische Debatte über den Umgang mit Extremisten in staatlichen Institutionen.

Das Bundesjustizministerium will bald weitere Vorschläge vorlegen, um die Folgen möglicher Blockaden staatlicher Institutionen zu begrenzen. In Thüringen werde der Rechtsstaat durch die Blockade bei der Wahl von Verfassungsrichtern unter Druck gesetzt





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