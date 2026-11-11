Bundesgerichtsurteil: Donzallaz und van de Graaf verstießen gegen Gesetz

Das Bundesgericht urteilte einstimmig, dass Richter Donzallaz und van de Graaf durch ihre Liebesbeziehung gegen das Gesetz verstoßen haben. Dies führte zur Verschiebung der Gesamterneuerungswahl.

Das Schweizer Bundesgericht hat in einer öffentlichen Beratung am vergangenen Donnerstag eine wegweisende Entscheidung getroffen, die die Integrität der Justiz neu definiert. Die oberste Schlichtungsinstanz des Landes entschied einstimmig, dass die Bundesrichter Thomas Donzallaz und Corina van de Graaf gegen geltendes Recht verstoßen haben. Der Grund für diese strenge Rechtsprechung ist die zwischen den beiden Richtern bestehende romantische Beziehung, die als unzulässig eingestuft wurde. Dieses Urteil stellt einen klaren Präzedenzfall dar, da es zeigt, dass persönliche Beziehungen im Amt strikt von der beruflichen Tätigkeit getrennt werden müssen.

Rechtliche Grundlage und Verstoß gegen das Gesetz

Laut dem Bundesgerichtsgesetz sind dauernde Lebensgemeinschaften unter Richtern an derselben Instanz explizit untersagt. Diese gesetzliche Vorschrift dient primär dem Schutz der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz. Das Gericht betonte, dass jeglicher Anschein von Voreingenommenheit vermieden werden muss, um das öffentliche Vertrauen in die Rechtsprechung zu wahren. Auch wenn Donzallaz und van de Graaf niemals gleichzeitig in derselben Abteilung tätig waren, reicht die Existenz der Beziehung aus, um den gesetzlichen Vorgaben zu widersprechen. Die Richter hatten sich dazu entschlossen, die Affäre bereits im April dieses Jahres zu beenden, doch die rechtlichen Konsequenzen traten erst mit der aktuellen Klärung ein.

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Politische Reaktionen und Wahlverfahren

Die Gesamterneuerungswahl des Bundesgerichts war ursprünglich wegen dieser Angelegenheit in die Wintersession verschoben worden. Die Geschäftsprüfungskommission (GK) wollte sich dadurch mehr Zeit für umfassende Abklärungen verschaffen, bevor sie über die Wiederwahl entschied. In diesem Prozess fiel der Entscheid der GK zwar weitgehend einstimmig aus, jedoch gab es bei der Kandidatin Corina van de Graaf deutliche Differenzen. Sie wurde mit neun zu sieben Stimmen sowie einer Enthaltung zur Wiederwahl vorgeschlagen. Eine Minderheit innerhalb der Kommission hatte stattdessen die Nichtwiederwahl der Bundesrichterin gefordert, was auf die Bedenken hinsichtlich ihrer persönlichen Verstrickung zurückzuführen war.

Auswirkungen auf vergangene Gerichtsverfahren

Eines der wichtigsten Themen in der Debatte war die Frage, ob die behördliche Beziehung Einfluss auf konkrete Urteile genommen hat. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass die im April beendete Liaison Auswirkungen auf Fälle haben könnte, in denen beide Richterinnen gemeinsam mitgewirkt haben. Obwohl keine direkte Beweiskette für manipuliertes Handeln vorliegt, bleibt die rechtliche Bewertung negativ. Die Tatsache, dass sie nicht in derselben Abteilung saßen, entbindet sie nicht von der Pflicht zur absoluten Trennung von Privatleben und Amt. Dies unterstreicht die hohe Sensibilität, mit der Konflikte im justiziellen Bereich behandelt werden müssen.

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Rolle der Medien und öffentlicher Druck

Der Skandal kam erst ins Rollen, nachdem die Wochenzeitung "Weltwoche" die Liebesbeziehung im April publik gemacht hatte. Durch diese mediale Enthüllung wurde der Druck auf die politischen Gremien massiv erhöht, die bisherige Situation transparent aufzuarbeiten. Ohne diesen medialen Anstoß wäre die Verschiebung der Wahl und die darauffolgende intensive Prüfung wahrscheinlich nicht in dieser Form erfolgt. Die Öffentlichkeit erwartet von ihren Repräsentanten höchste moralische Standards, und Verstöße gegen diese Normen führen nun zu schnellen und harten rechtlichen Konsequenzen. Die Veröffentlichung diente somit als Katalysator für die aktuelle juristische Aufarbeitung.

Zukunftssicherung der richterlichen Integrität

Mit diesem Urteil sendet das Bundesgericht ein klares Signal an alle künftigen Amtsinhaber und Kandidaten. Es wird deutlich, dass persönliche Bindungen keinen Platz in der Hierarchie der höchsten Gerichte haben dürfen, solange sie die Neutralität gefährden könnten. Die strenge Auslegung des Gesetzes soll zukünftig verhindern, dass ähnliche Situationen entstehen oder vertuscht werden. Für die Politik bedeutet dies, dass bei der Auswahl neuer Richterinnen und Richter nicht nur fachliche Qualifikationen, sondern auch das private Verhalten kritisch geprüft werden müssen. Die Justiz bleibt damit ein fester Pfeiler der Demokratie, der sich durch absolute Transparenz auszeichnet.