Bundesgericht weist Beschwerde gegen Pierre Alain Schnegg ab

Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Stiftung und einer Privatperson gegen den Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg abgewiesen. Der Regierungsrat hatte in einem Interview vorgetragen, dass Roma den Schutzstatus S ausnutzen würden.

Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Stiftung und einer Privatperson gegen den Berner Regierungsrat Pierre Alain Schnegg abgewiesen. Der Regierungsrat hatte in einem Interview vorgetragen, dass Roma den Schutzstatus S ausnutzen würden.

Die Stiftung und die Privatperson hatten Strafanzeige wegen Diskriminierung und Aufruf zu Hass gegen Schnegg eingereicht. Der Grosse Rat des Kantons Bern hatte Ende November 2024 abgelehnt, einer Ermächtigung für eine strafrechtliche Verfolgung des Regierungsrats zuzustimmen. Das Bundesgericht hat in seinem Urteil festgehalten, dass der Grosse Rat die Anliegen der Stiftung zur Kenntnis genommen und seinen Entscheid ausreichend begründet hat. Die Stiftung hatte argumentiert, dass der Regierungsrat durch seine Aussagen Roma diskriminiert und Hass gegen sie aufgerufen habe.

Das Bundesgericht hat jedoch entschieden, dass der Regierungsrat in seinem Interview nicht diskriminierend gegenüber Roma gesprochen habe. Der Regierungsrat hatte argumentiert, dass er davon ausgehe, dass Roma oft von Organisationen missbraucht würden, um den Schutzstatus S zu erhalten. Das Bundesgericht hat jedoch festgehalten, dass der Regierungsrat nicht genug Beweise vorgelegt habe, um seine Aussagen zu untermauern. Insgesamt hat das Bundesgericht die Beschwerde der Stiftung und der Privatperson abgewiesen und entschieden, dass der Regierungsrat nicht strafrechtlich verfolgt werden wird





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