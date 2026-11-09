Bundesgericht urteilt: Beziehung der Richter van de Graaf und Donzallaz unzulässig

Das Bundesgericht stuft die Partnerschaft von Bundesrichterinnen ein. Rechtsprofessor Benjamin Schindler prognostiziert die Nichtwiederwahl im Dezember. Details zur Pensionierung.

Das Schweizer Bundesgericht hat am Donnerstag festgestellt, dass die Beziehung zwischen den Bundesrichter n Béatrice van de Graaf und Yves Donzallaz unzulässig war. Dieses Urteil markiert einen massiven Einschnitt in die Karriere der beiden Juristinnen und Juristen am höchsten Schweizer Gericht.

Rechtliche Einordnung und Verfahrensstand

Die Rechtsprofessoren und Experten bewerten das Urteil als schwerwiegend. Rechtsprofessor Benjamin Schindler betont, dass sich rechtlich direkt für die beiden Richter nichts ändert. Das heisst, ihre Amtsbezeichnung und ihre aktuellen Pflichten bleiben zunächst unberührt. Dennoch hat das Urteil indirekt enorme Konsequenzen.

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Es betrifft unmittelbar die bevorstehende Wiederwahl der Richter im Dezember. Die Gerichtskommission hat vergangene Woche mit zwölf zu drei Stimmen bei zwei Enthaltungen ein Verfahren zur Nichtwiederwahl eröffnet. Der Grund für dieses Verfahren ist der Verdacht auf eine Amtspflichtverletzung.

Höchstwahrscheinliche Nichtwiederwahl im Parlament

Laut Benjamin Schindler ist eine Nichtwiederwahl von Bundesrichter Yves Donzallaz und Bundesrichterin Béatrice van de Graaf im Dezember sehr wahrscheinlich. Am Mittwoch wird die Gerichtskommission über die Wahlempfehlung für die Wiederwahl der Richter entscheiden.

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Schindler geht aufgrund des Urteils vom vergangenen Donnerstag und des klaren Stimmenverhältnisses in der Kommission davon aus, dass diese die Nichtwiederwahl empfehlen wird. Das letzte Wort liegt jedoch beim Parlament, das im Dezember über die Wiederwahl entscheidet.

Finanzielle Folgen und Ruhegehalt

Falls die Richter abgewählt werden, erhalten sie ein Ruhegehalt von der Hälfte ihres Gehalts im Amt. Ein Bundesrichter verdient durchschnittlich achtzig Prozent des Gehalts eines Bundesrates. Dies geht aus einem Bericht des Bundes aus dem Jahr 2021 hervor.

Laut aktuellen Daten verdient ein Bundesrat jährlich 478'166 Franken. Der Lohn wurde am 1. Januar 2026 angepasst. Für einen Bundesrichter ergibt sich somit ein Ruhegehalt von jährlich rund 191'266 Franken. Dies entspricht fast 16'000 Franken im Monat.

Den vollen Betrag erhalten abgewählte Bundesrichter jedoch erst nach 15 Amtsjahren. Das Ruhegehalt des Ex-Liebespaars wird deshalb unterschiedlich hoch ausfallen. Die Bundesrichterin Béatrice van de Graaf ist erst seit 2019 im Amt und hat die nötige Amtszeit noch nicht erreicht.