Ein US-Bundesgericht hat die FCC-Angriffe auf ABC-Lizenzen vorerst gestoppt. Richterin AliKhan wertete die Maßnahmen als politische Vergeltung gegen kritische Berichterstattung.

Ein Bundesgericht in Washington hat einen wichtigen juristischen Zwischenerfolg im Konflikt zwischen dem US-Fernsehsender ABC und der Regierung unter Präsident Donald Trump erzielt. Die zuständige Aufsichtsbehörde FCC darf vorerst keine weiteren Maßnahmen ergreifen, um die Sendelizenzen mehrerer ABC-Lokalsender zu überprüfen. Eine Bundesrichterin ordnete per einstweiliger Verfügung an, dass diese Lizenzüberprüfungen ausgesetzt werden, obwohl eine erneute Prüfung der Lizenzen erst im Jahr 2028 fällig gewesen wäre.

Juristische Überprüfung der FCC-Maßnahmen

Die Bundesrichterin Loren AliKhan beurteilte die zeitliche Abfolge der öffentlichen Kritik und des darauffolgenden Vorstoßes der FCC nicht als zufälliges Zusammentreffen. Sie wies darauf hin, dass Brendan Carr, der von Donald Trump nominierte Chef der Aufsichtsbehörde, die Kritik des Präsidenten als direkten Befehl zur Durchsetzung verstanden habe. Diese Einschätzung stützt sich auf Berichte der New York Times, die die Äußerungen Carrs zitierten. Die Richterin betonte, dass die zeitliche Nähe zwischen den politischen Äußerungen und den behördlichen Maßnahmen auf eine gezielte strategische Vorgehensweise hindeutet.

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Existenzielle Bedrohung für die Medien

Der Entzug einer Sendelizenz stellt für einen Fernsehsender eine existenzielle Bedrohung dar, da dies den gesamten Betrieb und die Verbreitung von Nachrichten unmöglich macht. Die betroffene Sendergruppe hat das Vorgehen der FCC als reine Vergeltungsmaßnahme für kritische Berichterstattung über Donald Trump bezeichnet. Die Richterin kritisierte, dass die Behörde durch diese Drohung den Betreiber einschüchtern wolle. Solche Maßnahmen würden die demokratische Funktion der freien Presse untergraben, indem sie finanziellen und rechtlichen Druck ausüben, um unliebsame Nachrichten zu unterdrücken.

Politische Instrumentalisierung von Regulierung

Die Situation ist Teil einer weitreichenden Kampagne, bei der Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit offensiv gegen Medienhäuser vorgeht, die ihm nicht genehm sind. Er fordert regelmäßig den Rauswurf von Moderatoren, wenn die Berichterstattung seinen politischen Interessen widerspricht. Zudem wirft er seriösen Medienorganisationen kontinuierlich die Verbreitung von Falschnachrichten vor. Diese rhetorische Strategie geht einher mit dem konkreten politischen Ziel, TV-Kanälen deren Sendelizenzen zu entziehen, um die Medienlandschaft zu beeinflussen.

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Ausschluss kritischer Journalisten

Neben der Drohung mit Lizenzentzug hat Trump auch die Kontrolle über den Zugang zu Veranstaltungen im Weißen Haus und zu seinem Reisetross genutzt. Damit werden kritische Medienorganisationen systematisch ausgeschlossen, was die Berichterstattung über die Präsidentschaft erheblich erschwert. Die FCC-Reaktion auf ABC wird von Experten und der Justiz nun als Teil dieser breiteren Strategie der Einschüchterung gewertet. Die einstweilige Verfügung soll sicherstellen, dass regulatorische Prozesse nicht als politisches Werkzeug missbraucht werden.

Zukünftige Entwicklungen und Folgen

Die Entscheidung der Bundesrichterin bedeutet eine vorläufige Sicherung der Sendelizenz für ABC, unterbricht jedoch nicht den grundsätzlichen politischen Konflikt. Es bleibt abzuwarten, wie die FCC und die Regierung auf diese gerichtliche Intervention reagieren werden. Juristen sehen die Entscheidung als wichtigen Präzedenzfall für den Schutz der Pressefreiheit vor behördlicher Willkür. Die rechtlichen Auseinandersetzungen um die Medienregulierung in den USA könnten sich durch diese Eskalation weiter vertiefen und langfristige Auswirkungen auf die Unabhängigkeit der Fernsehsender haben.