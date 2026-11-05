Das Bundesgericht prüft öffentlich eine Revision, die auf der früheren Beziehung zwischen Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf basiert. Zentrales Thema ist, ob ein Verstoß gegen das Lebensgemeinschaftsverbot vorlag.

Das Schweizer Bundesgericht befindet sich im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit, da es erstmals ein Revisionsgesuch öffentlich verhandelt, das auf der früheren romantischen Beziehung zwischen zwei seiner eigenen Richter zurückzuführen ist. Im Zentrum des Verfahrens stehen die Juristen Yves Donzallaz, der als parteilos gilt, und Beatrice van de Graaf, die der SVP angehört. Die entscheidende rechtliche Frage für die Richterschaft lautet, ob zwischen den beiden Personen eine sogenannte dauernde Lebensgemeinschaft bestanden hat, die nach geltenden gesetzlichen Vorgaben für Mitglieder des Bundesgerichts strikt untersagt ist. Dieses Verfahren markiert eine historische Zäsur, da solche Konflikte traditionell nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen werden und meist im schriftlichen Verkehr bleiben.

Der konkrete Auslöser der Revision

Der direkte Anstoß für diese seltene öffentliche Verhandlung ist das Revisionsgesuch eines Mannes, der ursprünglich wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt wurde. Beatrice van de Graaf war als Richterin an der Erstellung des damaligen Urteils beteiligt, was nun in Frage gestellt wird. Der Antragsteller argumentiert, dass van de Graaf während des ursprünglichen Verfahrens hätte ausstandspflichtig sein müssen, falls eine verbotene Beziehung zu Yves Donzallaz bestanden hat. Die Verteidigung geht davon aus, dass diese persönliche Verflechtung die Neutralität des Gerichtsprozesses beeinträchtigt haben könnte und daher das Urteil aufgehoben werden muss. Das Bundesgericht muss nun klären, ob diese privaten Umstände die Gültigkeit der strafrechtlichen Verurifikation berühren.

Also read Ukraine-Sanktion: Bundesgericht zwingt Vorinstanz zu öffentlicher Verhandlung

Verteidigungsstrategie und Befangenheitsvorwurf

Die Verhandlung wird von einem heftigen strategischen Streit zwischen der Verteidigung und dem Bundesgericht selbst begleitet, der die institutionelle Unabhängigkeit berührt. Manuel Bertschi, der Anwalt von Beatrice van de Graaf, hat beantragt, dass nicht die zweite zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts selbst über das Revisionsgesuch entscheidet. Stattdessen fordert Bertschi die Bildung eines externen Gremiums aus kantonalen Richterinnen und Richtern. Er begründet diesen Antrag damit, dass die versammelte Bundesrichterrie bereits im Rahmen eines sogenannten Koordinationsverfahrens verbindliche Aussagen zur Situation getroffen habe. Dieses Koordinationsverfahren war ursprünglich eröffnet worden, weil der Fall potenzielle Auswirkungen auf mehrere Abteilungen des Gerichts haben könnte. Bertschi wertete die aktuelle Situation als sinnentleert und argumentiert, dass die Richter daher bereits voreingenommen seien. Er sieht hierdurch den verfassungsrechtlichen Anspruch auf ein unabhängiges und unparteiisches Gericht verletzt. Zudem macht er geltend, dass vier der aktuell tagenden Richter bereits vorbefasst seien, da sie nicht nur am Koordinationsverfahren teilgenommen, sondern auch beim Zürcher Handelsgericht eine superprovisorische Verfügung erwirkt hatten. Ziel dieser gerichtlichen Maßnahme war es, zu verhindern, dass Informationen vor der heutigen Verhandlung in die Öffentlichkeit gelangen, nachdem die Wochenzeitung SonntagsZeitung entsprechende Vorgänge zuvor gemeldet hatte.

Advertisement

Rechtliche Grundlagen und organisatorische Folgen

Die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz sind hier eindeutig und lassen keinen Interpretationsspielraum: Eine dauernde Lebensgemeinschaft zwischen Richterinnen und Richtern des Bundesgerichts ist unabhängig von der spezifischen Abteilung, in der sie tätig sind, gesetzlich nicht zulässig. Die Regelung dient primär dem Schutz der öffentlichen Wahrnehmung und soll jeden noch so geringen Anschein von Befangenheit oder Interessenkonflikt von vorneherein ausschließen. Dass nun die zweite zivilrechtliche Abteilung über das Gesuch entscheidet, ist ein ungewöhnlicher Vorgang im gerichtlichen Alltag. Normalerweise wäre jene Kammer zuständig, die auch das ursprüngliche Urteil gefällt hat. Da die zweite strafrechtliche Abteilung jedoch korrekt in den Ausstand trat, musste der Bundesgerichtspräsident Francois Chaix eine andere Abteilung zur Übernahme des Falls bestimmen. Diese organisatorische Verschiebung unterstreicht die Komplexität der Lage und die Notwendigkeit, interne Konflikte transparent zu lösen.

Weiterreichende Auswirkungen auf Justiz und Politik

Die Bedeutung dieses Urteils geht weit über den konkreten Einzelfall des wegen Tötungsversuchs Angeklagten hinaus und hat massive Folgen für die weitere Justizpraxis. Mehr als ein Dutzend weitere Revisionsgesuche, die auf der Beziehung zwischen Donzallaz und van de Graaf basieren, sind derzeit noch hängig. Eine Klärung durch das Bundesgericht wird daher eine Präzedenzwirkung für alle diese anhängigen Verfahren haben und voraussichtlich zu einer Flut von Wiederaufnahmeverfahren führen. Gleichzeitig rückt der politische Schatten über die Zukunft der beiden betrokkenen Richter. Die politische Wiederwahl von Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf steht nun im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte. Die Gerichtskommission des Parlaments soll im November darüber entscheiden, wem sie zur Wahl als Bundesrichterin oder Bundesrichter empfiehlt. Beide bisherigen Gerichtsmitglieder kandidieren erneut für ihr Amt. Die Gesamterneuerungswahl wurde bereits verschoben, nachdem die Wochenzeitung Weltwoche die Beziehung im April öffentlich gemacht hatte. Die Kommission wollte dadurch mehr Zeit für gründliche Abklärungen gewinnen, doch nun hängt die politische Bewertung ihrer Zukunft direkt von der gerichtlichen Aufarbeitung der Beziehungen und der daraus resultierenden Verfahrensfehler ab. Die Statue L'Ete des Bildhauers Pierre Blanc, die im Park von Mon Repos vor dem Bundesgericht in Lausanne zu sehen ist, wird zum stillen Zeugen dieser historischen Untersuchung, die das Vertrauen in die neutrale Justiz auf eine harte Probe stellt.