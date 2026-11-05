Bundesgericht prüft Beziehung Donzallaz und van de Graaf auf Interessenkonflikt

Das Bundesgericht entscheidet heute über ein Revisionsgesuch im Fall von Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf. Die Frage der dauernden Lebensgemeinschaft ist entscheidend.

Das Schweizer Bundesgericht verhandelt heute einen höchst sensiblen Rechtsstreit, der die Integrität der höchsten Justizbehörde betrifft. Im Mittelpunkt steht das Revisionsgesuch bezüglich der beendeten Beziehung zwischen den Bundesrichtern Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf. Die Richter müssen nun klären, ob diese Verbindung rechtlich als "dauernde Lebensgemeinschaft" zu werten ist, was strikte Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikt en auslöst.

Rechtliche Grundlage der Lebensgemeinschaft

Die zweite zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts hat sich erstmals materiell mit diesem spezifischen Revisionsgesuch auseinanderzusetzen. Der zentrale juristische Punkt ist die Definition der Beziehung zwischen Yves Donzallaz, der parteilos ist, und Beatrice van de Graaf, die der SVP angehört. Eine solche dauerhafte Lebensgemeinschaft ist unter Mitgliedern des Bundesgerichts grundsätzlich nicht zulässig. Diese strenge Bestimmung im Bundesgerichtsgesetz dient dem ausschliesslichen Zweck, jeden möglichen Anschein von Voreingenommenheit bei der Urteilsfindung sofort auszuschliessen.

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Auswirkungen auf das Strafverfahren

Der aktuelle Konflikt entstand durch die Beteiligung von Beatrice van de Graaf an einem Urteil gegen einen Mann, der wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt wurde. Da sie an diesem Entscheid mitgewirkt hat, stellt sich die Frage, ob ihre persönliche Verbindung zu Yves Donzallaz die Neutralität des Verfahrens beeinträchtigt haben könnte. Normalerweise werden Revisionsgesuche schriftlich erledigt und enden oft negativ, doch dieser Fall erregt öffentliche Aufmerksamkeit. Die Parteien erhielten heute die seltene Gelegenheit, ihre Positionen in einer öffentlichen Sitzung darzulegen.

Unübliche Verfahrensabläufe im Gericht

Die Zuständigkeitsverteilung für diesen Fall weicht stark von den normalen Gepflogenheiten ab. Üblicherweise behandelt jene Kammer ein Revisionsgesuch, die auch den ursprünglichen angefochtenen Entscheid gefällt hat. In diesem Szenario trat jedoch die zweite strafrechtliche Abteilung selbstständig in den Ausstand, um Konflikte zu vermeiden. Daraufhin musste der Bundesgerichtspräsident François Chaix entscheiden, welche Abteilung den Fall übernehmen soll. Letztlich fiel die Wahl auf die zweite zivilrechtliche Abteilung, was eine ungewöhnliche Verschiebung der Kompetenzen innerhalb der höchsten Instanz darstellt.

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Politische Folgen und kommende Wahlen

Neben der unmittelbaren juristischen Klärung hat dieser Prozess weitreichende politische Konsequenzen für die Schweizer Justizlandschaft. Der heutige Entscheid beeinflusst direkt die weiteren Schritte im Zusammenhang mit mehr als einem Dutzend pendenten Revisionsgesuche. Darüber hinaus wird die Entscheidung des Gerichts als wichtiger Faktor für die bevorstehenden Wahlen betrachtet. Die Gerichtskommission des Parlaments wird im November darüber entscheiden, wen sie zur Wahl als neue Bundesrichterinnen und Bundesrichter empfiehlt.

Zukünftige Kandidaturen der Richter

Beide involvierten Richter, Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf, planen erneut für ein Mandat am Bundesgericht zu kandidieren. Ursprünglich war die Behandlung ihres Falles in der Wintersession verschoben worden, nachdem ihre Liebesbeziehung im April publik geworden war. Diese Verzögerung sollte der Gerichtskommission mehr Zeit für umfassende Abklärungen verschaffen. Nun muss das Bundesgericht mit dem aktuellen Urteil Klarheit schaffen, bevor die politische Kommission ihre Empfehlungen für die Nachfolge ausspricht. Der Fall trägt die Aktenzeichennummer 7F_68/2026 und markiert einen Präzedenzfall in der Schweizer Rechtsprechung.