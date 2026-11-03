Bundesgericht ordnet öffentliche Verhandlung im Fall Pumpianski an

Das Schweizer Bundesgericht hebt den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts auf. Alexander Pumpianski erhält nun das Recht auf eine öffentliche Verhandlung über seine Sanktionierung.

Das Schweizer Bundesgericht hat einen wegweisenden Entscheid im laufenden Rechtsstreit um den russisch-schweizerischen Doppelbürger Alexander Pumpianski gefällt. Am Dienstag wurde ein Urteil publiziert, das die vorherige Ablehnung eines öffentlichen Verfahrens durch das Bundesverwaltungsgericht aufhebt. Damit ist der Weg für eine umfassende mündliche Verhandlung frei, die bisher als verspätet abgewiesen worden war. Dieser Schritt markiert eine entscheidende Wende in der juristischen Auseinandersetzung um die Schweizer Sanktionen gegen den Unternehmer.

Gründe für die Aufhebung der Fristenentscheidung

Der Kern des Urteils liegt in der Feststellung, dass die Vorinstanz das Verfahren selbst maßgeblich verzögert hat. Das Bundesgericht hielt fest, dass das Bundesverwaltungsgericht die Bearbeitungszeit um zehn Monate verlängert und zusätzliche Schriftenwechsel angeordnet hatte. Zudem wurde Pumpianski mitgeteilt, dass über seinen Antrag "zu gegebener Zeit" entschieden werde. Diese prozessuale Praxis untergräbt die Rechtfertigung einer Ablehnung aufgrund angeblicher Verspätung. Die Vorinstanz könne sich daher nicht auf ihre eigene Verzögerungstaktik berufen, um den Antrag abzuweisen.

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Alexander Pumpianski hatte im August 2024 explizit eine öffentliche Parteiverhandlung beantragt. Diese Forderung wurde im Juni 2025 vom Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen, da man den Zeitpunkt als verpasst ansah. Das höchste Gericht Schweiz stellt nun klar, dass dieser Entscheid nicht haltbar ist. Die Verspätung des Antrags ist direkt auf die Verzögerungen zurückzuführen, die von der Verwaltung selbst verschuldet wurden. Somit muss die Vorinstanz ihre bisherige Entscheidung revidieren und das Verfahren entsprechend fortsetzen.

Hintergrund der Sanktionierung und Familie Pumpianski

Alexander Pumpianski steht seit März 2022 auf der Schweizer Sanktionsliste. Die Massnahme zielt direkt auf den russisch-schweizerischen Doppelbürger und ist eng mit der Familie des milliardenschweren Stahlmagnaten Dmitri Pumpianski verknüpft. Dmitri Pumpianski, der Vater von Alexander, gilt als enger Kontaktmann von Wladimir Putin und besitzt erheblichen Einfluss in der russischen Wirtschaft. Die Begründung für die Sanktionierung durch den Schweizer Staat stützt sich primär auf die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Vater und Sohn.

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Seit Inkrafttreten der Massnahme versucht Alexander Pumpianski erfolglos, seine Streichung von der schwarzen Liste zu erwirken. Die staatlichen Stellen argumentieren, dass seine Geschäftsaktivitäten indirekt zur Stützung des russischen Regimes beitragen. Trotz der massiven juristischen Hürden und der anhaltenden Listenführung bleibt der Fall ein politisch sensibles Thema in der Schweiz. Die enge Verbindung zur Putin-Umgebung sorgt dafür, dass jede gerichtliche Entscheidung genau beobachtet wird.

Auswirkungen und weitere Verfahrensschritte

Das Bundesverwaltungsgericht ist nun verpflichtet, eine öffentliche Verhandlung durchzuführen. In diesem neuen Durchgang muss es eine neue Entscheidung über den Antrag auf Streichung der Sanktion treffen. Dabei sind die aktuellen Umstände und die jüngsten Entwicklungen auf europäischer Ebene zwingend zu berücksichtigen. Insbesondere die Akte des EU-Rates spielen eine zentrale Rolle bei der Neubewertung der Sachlage. Die Vorinstanz darf sich nicht mehr auf formale Fristversäumnisse berufen, sondern muss die Substanz der Klage prüfen.

Diese gerichtliche Anordnung hat konkrete Auswirkungen auf das weitere Vorgehen der Verwaltung. Das Bundesverwaltungsgericht muss sein Verfahren neu aufstellen und sicherstellen, dass Alexander Pumpianski sein Recht auf ein faires, öffentliches Gehör erhält. Die Berücksichtigung der neuesten Akten des EU-Rates bedeutet, dass sich die politische und wirtschaftliche Bewertung seit März 2022 verändert haben könnte. Dies öffnet die Tür für neue Argumente in der Verteidigung des Doppelbürgers.

Der Fall bleibt ein zentraler Punkt im Schweizer Sanktionsrecht und zeigt die Komplexität bei der Durchsetzung europäischer und nationaler Massnahmen. Die Aufhebung des Beschlusses durch das Bundesgericht ist ein signifikanter Sieg für die Verfahrensrechte des Angeklagten. Künftig wird die Öffentlichkeit ein Auge auf die weitere Entwicklung des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht richten. Es bleibt abzuwarten, wie die Vorinstanz auf die Anweisung reagiert und welche neuen Fakten sie in ihre Begründung einbezieht. Die öffentliche Verhandlung wird voraussichtlich im kommenden Quartal stattfinden, sobald die Akten des EU-Rates vollständig ausgewertet sind.