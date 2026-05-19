Bundesgericht: Liebespaare und Lebensgemeinschaften

Since 2007, same-sex couples cannot simultaneously belong to the Federal Court. The law prohibits this, even if they are in a relationship outside of marriage. The incompatibility goes further and affects, for example, siblings' spouses. Even a niece and her nephew cannot simultaneously work at the highest court. In the case of Federal Judge Beatrice van de Graaf and Yves Donzallaz, the incompatibility arises from the 'durable life partnership'.

Aussereheliche Liebespaare durften von Gesetzes wegen erst seit 2007 nicht mehr gemeinsam dem Bundesgericht angehören. Liebe verboten: Seit 2007 durften auch Personen, die einander ausserhalb einer Ehe lieben, nicht gleichzeitig dem Bundesgericht angehören.

Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner und Personen, die in dauernder Lebensgemeinschaft leben, durften nicht gleichzeitig dem Bundesgericht angehören. Die Unvereinbarkeit ging noch weiter und betrifft etwa auch Ehepartner von Geschwistern. Auch eine Tante und ihr Neffe durften nicht gleichzeitig am höchsten Gericht wirken. Im Fall von Bundesrichterin Beatrice van de Graaf und Yves Donzallaz führt der Passus mit der «dauernden Lebensgemeinschaft» zu einem Konflikt mit dem Gesetz.

Eine «dauernde Lebensgemeinschaft» zwischen zwei Mitgliedern des Bundesgerichts ist erst seit Inkrafttreten der Totalrevision des Bundesgerichtsgesetzes im Jahr 2007 geregelt. Die Ausweitung der Unvereinbarkeit trug der gesellschaftlichen Realität Rechnung; Liebesbeziehungen finden auch ausserhalb einer Ehe statt. Was ist genau unter einer «dauernden Lebensgemeinschaft» zu verstehen? Gemäss derist insbesondere ein Konkubinat gemeint.

Der Bundesrat verweist dabei auf die Rechtsauslegung im Zusammenhang mit einem Urteil zu Unterhaltsfragen. Es geht demnach um eine Beziehung, die auch als Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft bezeichnet wurde. Dass Donzallaz und van de Graaf offiziell zusammenlebten, ist nicht bekannt. Laut der «Weltwoche» übernachteten die beiden aber oft in Donzallaz’ Wohnung im Kanton Wallis. des Bundesrats ist eine gemeinsame Wohnung allerdings kein zwingendes Element, um ein Konkubinat zu gelten, da Paarbeziehungen auf verschiedene Art gelebt werden können.

Und die «Weltwoche» zitiert den «Basler Kommentar» zum Bundesgerichtsgesetz. Dort heisst es: «Die Dauer der Partnerschaft bleibt grundsätzlich ohne Belang. Auch eine erst seit kurzer Zeit bestehende, aber auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft hat also eine Unvereinbarkeit zur Folge. » im Gesetz schliesst zudem nicht aus, dass auch andere Beziehungen als ein Konkubinat unter Artikel 8 fallen.

Ein erstes Fazit zur Affäre Donzallaz/van de Graaf wird für Ende Juni erwartet. Dann werden Maya Hertig, Professorin für Rechtswissenschaft an der Universität Genf, und Jean-François Meylan, ehemaliger Präsident des Kantonsgerichts Genf, ihren Bericht vorlegen. In Auftrag gegeben hat ihn das Bundesgericht





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