Eine Zürcher Familie scheiterte mit ihrem Ansinnen, ihre fünfjährige Tochter direkt vom ersten Kindergartenjahr in die erste Klasse zu versetzen, nachdem Schulbehörden und Gerichte bis zum Bundesgericht den Antrag ablehnten. Die Gerichte stuften die fachliche Beurteilung der emotional-sozialen Reife als nicht überprüfbar ein.

Eine Familie aus dem Kanton Zürich wollte erreichen, dass ihre fünfjährige Tochter das zweite Kindergarten jahr überspringt und direkt in die erste Klasse wechselt. Die Schulbehörden und auch die Justiz sahen dafür jedoch keine ausreichenden Gründe, zuletzt auch das Bundesgericht .

Die Eltern argumentierten, ihr Kind sei im Kindergarten unterfordert und ließen es auf Hochbegabung abklären. Während ein privates Gutachten einen vorzeitigen Übertritt befürwortete, empfahl der Schulpsychologische Dienst ein weiteres Kindergartenjahr. Die Primarschulpflege lehnte das Gesuch im April 2025 ab. Auch Rekurse beim Bezirksrat Dielsdorf und beim Zürcher Verwaltungsgericht blieben erfolglos.

Das Verwaltungsgericht stellte klar, dass es keinen Rechtsanspruch auf einen vorzeitigen Übertritt gebe und dass Kind und Eltern ausreichend in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden. Das Bundesgericht wies eine Beschwerde der Familie zurück. Es argumentierte, dass es sich bei der Beurteilung der kognitiven und emotional-sozialen Fähigkeiten des Kindes um eine fachliche Einschätzung handle, die vom Bundesgericht nicht überprüft werden könne.

Zudem war die Familie inzwischen umgezogen, sodass für die Einteilung des Kindes nun die Schule der neuen Wohngemeinde zuständig ist. Die juristische Auseinandersetzung war für die Eltern mit erheblichen Kosten verbunden: 1000 Franken vor dem Bezirksrat, 2200 Franken vor dem Verwaltungsgericht und weitere 1000 Franken Bundesgerichtskosten. Aus dem Urteil ging hervor, dass das Kind am neuen Wohnort bereits einer Klasse zugeteilt wurde, ob es sich dabei um den Kindergarten oder die erste Klasse handelt, blieb offen.

Der Fall zeigt die Komplexität von Schullaufbahnentscheidungen und die begrenzte Überprüfbarkeit fachlicher Einschätzungen durch die Gerichte





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesgericht Übertritt Kindergarten Primarschule Hochbegabung Schulpsychologischer Dienst Kanton Zürich Klassensprung Schullaufbahn Rechtsweg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Natalie Rickli will erneut für die Zürcher Regierungsratswahl kandidieren, Ständeratskandidatur ausschließtDie Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli hat sich für eine erneute Kandidatur für die Zürcher Regierungsratswahlen im Jahr 2027 entschieden, während eine Ständeratskandidatur im selben Jahr ausgeschlossen ist.

Read more »

Absage für kleine Kammer: Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli will nicht in den StänderatVor einer Woche gab die SVP-Politikerin noch an, eine Kandidatur zu prüfen. Nun zieht sie aber den Regierungsrat dem Stöckli vor.

Read more »

Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli will nicht in den StänderatDie Zürcher SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli hat sich entschieden: Sie will 2027 erneut zu den Zürcher Regierungsratswahlen antreten. Eine Ständeratskandidatur im selben Jahr ist damit vom Tisch.

Read more »

Zürcher Regierungsrat lehnt Leichen-Kompostierung vorerst abFür die Zürcher Regierung ist die Zeit noch nicht reif für die Einführung der Kompostbestattung. Unter anderem fehlten derzeit objektive und verlässliche wissenschaftliche Daten zur so genannten Re-Erdigung.

Read more »