Bundesgericht entscheidet über Ausstand Donzallaz und van de Graaf

Das Bundesgericht prüft die Befangenheitsanträge von Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf. Die Urteilsberatung erfolgt heute nach 16 Uhr im Skandal um die enthüllte Beziehung.

Das Bundesgericht wird heute um 16:00 Uhr die Urteilsberatung über die Ausstandsgesuche der Bundesrichter Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf durchfuhren. Die Verhandlung, die von Vorsitzendem Grégory Bovey geleitet wird, folgte auf intensive Schlussplädoyers. Der Skandal um die private Beziehung der beiden Richter hat das höchste Schweizer Gericht in eine existenzielle Krise gestürzt und zu einer der umstrittensten Verfahrensfragen in der Schweizer Justizgeschichte geführt.

Verfahrensablauf und Urteilsberatung

Die Beratungen begannen kurz nach dem Abschluss der mündlichen Verhandlungen. Grégory Bovey unterbrach die Sitzung, nachdem alle Verteidiger und Angeklagten ihre letzten Worte vorgetragen hatten. Das Gremium wird nun interne Beratungen abhalten, um zu entscheiden, ob die Befangenheitsanträge stattgegeben werden. Eine erste Erklärung zu diesem Schritt folgt laut Bovey unmittelbar nach Beendigung der Beratung, da die Richter direkt aus dem Sitzungssaal zurückkehren werden.

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Donzallaz kritisiert SVP und Verfahren

Richter Yves Donzallaz begründete seinen Antrag mit einer als extrem schwer empfundenen Verletzung seiner Reputation. Er warf dem Bundesgericht vor, die Prinzipien eines fairen Verfahrens missachtet zu haben. Donzallaz bezichtigte die Schweizerische Volkspartei (SVP) politischer Rache. Er verwies darauf, dass er als SVP-gewählter Richter 2020 nicht mehr nominiert wurde, weil er sich von der Parteilinie distanziert hatte. Laut Donzallaz nutzte die SVP die Veröffentlichung durch die "Weltwoche" im April, um ihn aus dem Amt zu drängen.

Er schilderte dramatische Szenen nach der Enthüllung. Zwei Stunden nach dem ersten Artikel erschien ein SVP-Richter in seinem Büro und forderte seinen Rücktritt. Donzallaz beschrieb eine panische Reaktion des Gerichtskörpers, die ihn dazu zwang, seine Karriere als Richter zu verteidigen. Er betonte, dass er für seine Unabhängigkeit gegenüber der Partei teuer gezahlt habe. Zudem wies er darauf hin, dass der "Weltwoche"-Autor Christoph Mörgeli ein ehemaliger SVP-Nationalrat ist, was auf interne Weitergaben von Gerichtsinformationen hindeuten könnte.

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Kontroverse um die Definition der Lebensgemeinschaft

Ein zentraler Streitpunkt ist die rechtliche Einordnung der Beziehung zwischen Donzallaz und Beatrice van de Graaf. Der Anwalt der Richterin, Manuel Bertschi, argumentierte, es liege keine dauerhafte Lebensgemeinschaft vor. Er führte an, dass van de Graaf keine persönlichen Gegenstände in Donzallaz' Haus im Unterwallis deponiert habe. Zudem hätten sie keine Lebenskosten geteilt und nur zwei Wochen gemeinsame Ferien verbracht. Bertschi kritisierte scharf, dass ein bloßer "Anschein" einer Lebensgemeinschaft ausreiche, um unliebsame Richter auszuschalten, was die Unabhängigkeit der Justiz gefährde.

Demgegenüber stellte der Anwalt von Donzallaz detaillierte Beweise für eine engere Verbindung vor. Ein externer Untersuchungsbericht soll belegen, dass die Liebesbeziehung elf Monate dauerte. Van de Graaf habe etwa jedes zweite Wochenende in Donzallaz' Zuhause verbracht und einen Schlüssel besessen. Auch gemeinsame Urlaube und das Verlangen nach nebeneinander Sitzenden an Gerichtsterminen seien dokumentiert. Der Anwalt zog den Schluss, dass es sich rechtlich um eine "vie commune" handle, welche die Befangenheit begründet.

Prozessstrategien und aktuelle Lage

Die Verteidigungslinien der Anwälte spiegelten unterschiedliche Strategien wider. Bertschi versuchte, die Kritik auf die Art der Enthüllung zu lenken, und verwies auf eine verbotene versteckte Kamera, die Donzallaz besessen habe. Dies sollte verdeutlichen, dass nicht die Beziehung selbst, sondern deren Aufdeckung problematisch sei. Donzallaz' Anwalt hingegen konzentrierte sich auf die Unschuldsvermutung und die politische Instrumentalisierung durch die SVP.

Nach der Rückkehr der Richter aus der Beratung erklärte Grégory Bovey, die Ausstandsgesuche seien zu spät eingereicht worden. Diese Aussage markiert den vorläufigen Endpunkt der aktuellen Verhandlungsrunde. Die genauen Gründe für die Ablehnung oder Annahme der Anträge werden in den kommenden Stunden oder Tagen durch offizielle Mitteilungen des Bundesgerichts bekannt gegeben. Die Öffentlichkeit verfolgt die Entwicklung mit hoher Aufmerksamkeit, da sie Präzedenzfallcharakter für die Unabhängigkeit der Schweizer Justiz hat.