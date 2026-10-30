Bundesgericht: Deutsche Primarlehrerin in Schwyz ausreichend integriert

Das Bundesgericht hat die Einbürgerung einer deutschen Primarlehrerin in Freienbach bestätigt, nachdem die Gemeinde sie zu Unrecht abgelehnt hatte. Das Gericht entschied, dass die Frau durch ihr Engagement in Schule und Vereinen ausreichend integriert ist, auch wenn sie kein Dialekt spricht.

Die Schwyzer Gemeinde Freienbach hat einer deutschen Primarlehrerin und Mutter zu Unrecht den Schweizer Pass verwehrt. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass die Frau integriert ist.

Publik gemacht hat den Fall am Freitag die Organisation 'einbürgerungsgeschichten.ch'. Das Urteil des Bundesgerichts liegt der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor. Die Gemeinde Freienbach hatte 2025 der seit 2010 in der Schweiz lebenden Deutschen die Einbürgerung verweigert, weil sie nicht genügend integriert sei. Die Frau gelangte darauf an das Schwyzer Verwaltungsgericht, das den Entscheid aufhob.

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Bundesgericht rät in Einbürgerungsstreit

Dies akzeptierte die Gemeinde Freienbach nicht und erhob beim Bundesgericht Beschwerde. Die Gemeinde legte gemäß dem Bundesgerichtsurteil großen Wert auf die Integrationsbemühungen. Zum Fallstrick wurde für die Frau, dass sie deutscher Muttersprache war. Die Deutschkenntnisse seien somit keine Integrationsleistung, argumentierte die Gemeinde.

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Eine solche würde vorliegen, wenn die Deutsche Dialekt erlernt hätte. Die Gemeinde wertete auch die Aktivitäten der Frau in Musik- und Sportvereinen nicht zu ihrem Vorteil, denn sie mache diese Tätigkeiten als Mutter und nicht um ihrer eigenen Integration willen. Das Bundesgericht stellte dazu fest, dass Integrationsfaktoren wie Deutschkenntnisse nicht ignoriert werden dürften, nur weil sie ohne Mühe erfüllt würden. Geradezu willkürlich erscheine, wenn die Aktivitäten der Frau in ihrer Rolle als Mutter nicht zugunsten ihrer eigenen Integration gewertet würden.

Urteil stützt Verwaltungsgericht

Gleiches gelte für ihre Rolle als Primarlehrerin. Im Einbürgerungsgespräch konnte die Frau nicht alle Fragen beantworten. Das Bundesgericht stützte aber auch hier das Verwaltungsgericht, dass dieses Manko nicht schwer genug sei, um eine Einbürgerung zu verweigern. Gemäß 'einbürgerungsgeschichten.ch' waren die Fragen teilweise äußerst spitzfindig. (Urteil 1D_3/2026 vom 23. September 2026)