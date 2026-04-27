Bundesgericht bestätigt Tempo-30-Regelung im Kanton Basel-Landschaft

Das Bundesgericht hat die Beschwerde des TCS gegen die Tempo-30-Anordnung in drei Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft abgewiesen. Die Regelung bleibt somit in Kraft.

Das Bundesgericht hat die Gültigkeit der Tempo-30-Regelung des Kantons Basel-Landschaft in drei Gemeinden bestätigt. Eine Beschwerde des Touring Clubs beider Basel ( TCS ) wurde abgewiesen, wie aus dem am Montag veröffentlichten Urteil hervorgeht.

Die Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft hatte die Geschwindigkeitsbegrenzung auf bestimmten Strassenabschnitten in den Leimentaler Gemeinden aus Gründen des Lärmschutzes angeordnet. Diese Massnahme war von Kritikern, darunter der TCS und ein Anwohner aus Oberwil, angefochten worden, die zunächst das Kantonsgericht und später das Bundesgericht anriefen. Die Argumentation der Beschwerdeführer basierte auf einem Gutachten, das im Zusammenhang mit einer Verkehrsordnung in der Gemeinde Riehen im Kanton Basel-Stadt erstellt wurde. Dieses Gutachten hatte durch Messungen ergeben, dass in Riehen niedrigere Lärmwerte festgestellt wurden.

Das Bundesgericht wies diesen Einwand jedoch als unbegründet zurück. Es wurde nicht nachvollziehbar dargelegt, warum die Erfahrungen aus Riehen die Zuverlässigkeit der Modellrechnungen des Kantons Basel-Landschaft in Frage stellen sollten. Die unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten und Verkehrsstrukturen wurden als ausschlaggebend für die Ablehnung der Argumentation gewertet. Das Gericht betonte, dass eine pauschale Übertragung von Ergebnissen aus einer anderen Gemeinde nicht zulässig sei.

Darüber hinaus stellte das Bundesgericht fest, dass lärmmindernde Beläge allein nicht ausreichen, um das Lärmproblem vollständig zu lösen. Die Beschwerdeführer stellten zwar die grundsätzliche Wirksamkeit der Temporeduktion als Lärmschutzmassnahme in Frage, konnten dies jedoch nicht ausreichend begründen. Das Urteil unterstreicht, dass eine Kombination verschiedener Massnahmen erforderlich ist, um eine effektive Lärmreduzierung zu erreichen. Dazu gehören neben lärmmindernden Belägen auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und gegebenenfalls weitere bauliche oder verkehrsplanerische Anpassungen.

Die Entscheidung des Bundesgerichts verdeutlicht, dass der Kanton Basel-Landschaft bei der Anordnung von Tempo 30 auf einer fundierten Grundlage agiert hat und die getroffenen Massnahmen verhältnismässig sind. Auch der Einwand, dass Blaulichtfahrzeuge durch die Geschwindigkeitsbegrenzung behindert würden, wurde vom Bundesgericht nicht akzeptiert. Es wurde klargestellt, dass Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Sanität und Polizei im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht Verkehrsanordnungen bei dringenden Einsätzen missachten dürfen. Dies stellt keine Rechtsverletzung dar, solange die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist.

Die Entscheidung des Gerichts berücksichtigt die Notwendigkeit, sowohl den Lärmschutz als auch die Einsatzbereitschaft der Rettungskräfte zu gewährleisten. Die Niederlage des TCS in dieser Angelegenheit setzt sich fort, nachdem bereits im März dieses Jahres eine Volksabstimmung über die Einführung von Temporeduktionen gescheitert war. Sowohl die Initiative des TCS als auch der Gegenvorschlag, der eine direkte Mitbestimmung der Gemeindebevölkerung bei der Einführung von Geschwindigkeitsbegrenzungen vorsah, konnten sich an der Abstimmung nicht durchsetzen.

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Bevölkerung des Kantons Basel-Landschaft die Massnahmen des Kantons zur Lärmreduzierung grundsätzlich unterstützt. Die Entscheidung des Bundesgerichts und das Ergebnis der Volksabstimmung bestätigen somit die Politik des Kantons Basel-Landschaft im Bereich des Lärmschutzes und der Verkehrssicherheit. Es ist davon auszugehen, dass die Tempo-30-Regelung in den betroffenen Gemeinden weiterhin Bestand haben wird und zur Verbesserung der Lebensqualität der Anwohner beiträgt. Der TCS hat sich bisher nicht öffentlich zu dem Urteil des Bundesgerichts geäussert.

Es bleibt abzuwarten, ob der Verein weitere rechtliche Schritte in Erwägung zieht. Die Entscheidung des Bundesgerichts ist rechtskräftig und abschliessend





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