Das Bundesgericht urteilt: Ein syrischer Staatsbürger muss nach einem tödlichen Angriff in Bern für sieben Jahre ausreisen. Die Haftstrafe von drei Jahren bleibt bestehen.

Das Schweizerische Bundesgericht hat am 29. September 2026 sein Urteil in einem hochbrisanten Strafprozess verkündet. Die höchste Justizbehörde der Schweiz hat die Verurteilung eines syrischen Staatsbürgers wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und die Anordnung einer siebenjährigen Landesverweis ung bestätigt. Der Angeklagte hatte einen Kontrahenten in einem Gemeinschaftsraum in der Stadt Bern mit einem Teppichmesser im Gesicht verletzt. Diese Entscheidung markiert das Ende der juristischen Instanzenzugänge für den 1999 geborenen Mann, da das Bundesgericht als letzte Instanz nur noch begrenzt überprüfen kann.

Sachverhalt und Tatbeschreibung im Detail

Der Vorfall, der zur strafrechtlichen Verfolgung führte, ereignete sich in Bern. Dort griff der Mann einen anderen Mann an und führte Schnittverletzungen an Stirn und Nase des Opfers mit einem Teppichmesser aus. Das Bundesgericht stellte fest, dass der Täter den Tod des Opfers in Kauf genommen hat. Es handelt sich dabei um eine schwere Gewalttat, bei der die Integrität und das Leben des Opfers direkt bedroht wurden. Die Schwere der Verletzungen wurde durch die Waffe und die Zielzone des Gesichts determiniert. Die rechtliche Einordnung als versuchter vorsätzlicher Mord entspricht der Einschätzung der Vorinstanzen.

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Rechtliche Begründung und medizinische Aspekte

In seiner Urteilsbegründung wies das Bundesgericht die Beschwerde des 1999 geborenen Mannes zurück, soweit es darauf eintrat. Die Richter stützten sich dabei auf die festgestellten Umstände der Tat. Der an paranoider Schizophrenie leidende Mann hatte seinem Kontrahenten mit dem Teppichmesser Schnittverletzungen zugefügt und ihm zudem mit dem Tod gedroht. Das Gericht betonte, dass keine Arterien getroffen wurden. Diese Umstände seien jedoch dem Zufall und der Abwehrhaltung des Opfers zu verdanken gewesen. Eine zufällige glückliche Fügung habe den Tod verhindert. Dies rechtfertige die hohe strafrechtliche Einordnung. Die psychische Erkrankung des Täters wurde als Faktor anerkannt, reichte aber nicht für eine Milderaufhebung aus.

Strafhöhe und Sozialbindung in der Schweiz

Die Berner Obergericht hatte den Mann im Oktober 2024 zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe sowie einer Geldstrafe verurteilt. Diese Strafe wurde durch das Bundesgericht in vollem Umfang bestätigt. Zudem wurde die Anordnung der Landesverweisung samt Ausschreibung im Schengener Informationssystem bestätigt. Das Bundesgericht sah keinen Härtefall vor, der eine Abweichung von der strengen Anwendung des Ausländergesetzes rechtfertigen würde. Der mit 16 Jahren eingereiste Mann sei in der Schweiz weder sozial noch beruflich stark verwurzelt. Diese mangelnde Integration war ein entscheidendes Argument gegen eine Duldung des Aufenthalts. Die Gerichten führten an, dass die psychische Erkrankung weitgehend abgeklungen sei. Eine Nachbehandlung sei auch in Syrien möglich, was die Abschiebung medizinisch unbedenklich erscheinen lässt.

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Verlauf der Vorinstanzen und Verfahrensänderungen

Der rechtliche Weg dieses Falles war langwierig und wechselhaft. Das Regionalgericht Bern-Mittelland hatte den Mann im Juli 2023 noch deutlich milder beurteilt. Damals sprach es ihn unter anderem der versuchten schweren Körperverletzung schuldig. Die verhängte Freiheitsstrafe belief sich auf nur zehn Monate. Hinzu kam eine stationäre therapeutische Massnahme. Auf eine Landesverweisung verzichtete die erste Instanz damals vollständig. Dies geschah vor dem Hintergrund der damaligen Einschätzung der psychischen Verfassung des Täters.

Erst auf Berufung der Staatsanwaltschaft und des Privatklägers verschärfte das Berner Obergericht das Urteil. Die Anklagepunkte wurden von versuchter schwerer Körperverletzung auf versuchte vorsätzliche Tötung erhöht. Dies führte zur massiven Erhöhung der Haftstrafe auf dreieinhalb Jahre. Die spätere Entscheidung des Bundesgerichts vom 29. September 2026 (Urteil 6B_205/2025) hat diese Verschärfung nun final bestätigt. Der Fall zeigt die Komplexität im Umgang mit psychisch erkrankten Ausländerinnen und Ausländern, die schwere Straftaten begehen. Die klare Haltung der Gerichten bezüglich der fehlenden Sozialbindung bleibt prägnant. Die Ausschreibung im Schengener Informationssystem stellt sicher, dass dem Mann in der gesamten Europäischen Union der Eintritt verwehrt bleibt.