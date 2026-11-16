Bundesgericht bestätigt Beschlagnahmung von über 50 Waffen bei wallisischem Polizisten

Das Bundesgericht hat die Beschlagnahmung von mehr als 50 Waffen bei einem wallisischen Polizisten bestätigt. Grundlage war die systematische Überwachung der Ex-Partnerin mit AirTag und Polizeikameras.

Das Bundesgericht hat in einer gravierenden Entscheidung die vorsorgliche Beschlagnahmung von mehr als 50 Schusswaffen bei einem Polizist en aus dem Kanton Wallis bestätigt. Die richterliche Anordnung gründet auf den konkreten Nachweis einer massiven und systematischen Gefährdung der Ex-Partnerin des Beamten. Dieser Fall hat gezeigt, wie missbräuchlich staatliche Ressourcen wie Polizeikameras und Informatiksysteme zur privaten Verfolgung genutzt werden konnten.

Detaillierte Fakten zur Überwachung der Ex-Partnerin

Der Vorwurfgegen den wallisischen Polizisten betrifft eine lange Serie von Taten, die bereits im Juli 2025 begannen. Aus den Akten geht hervor, dass der Täter an mindestens 44 Tagen mit seinem privaten Fahrzeug vor dem Wohnhaus seiner ehemaligen Lebensgefährtin vorbeifuhr. Diese wiederkehrenden Besuche dienten eindeutig nicht dem Verkehr, sondern der Einschüchterung und observation der Frau.

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Neben den zahlreichen Fahrten setzte der Angeklagte moderne Technik ein, um den Aufenthaltsort seiner Ex-Partnerin permanent zu tracken. Er hatte ein AirTag an ihrem Privatfahrzeug befestigt, wodurch ihr genauer Standort jederzeit abgerufen werden konnte. Diese Methode der digitalen Nachstellung erweiterte die Reichweite seiner Verfolgung erheblich und machte es der betroffenen Frau nahezu unmöglich, ihrem Verfolger zu entgehen.

Die Schande des Amtes erreichte ihren Höhepunkt, als der Polizist die Grenzen seiner gesetzlichen Befugnisse überschritt. Er missbrauchte Zugang zu internen Polizeikameras und vertraulichen Informatiksystemen, um Informationen über seine Ex-Partnerin und deren sozialen Umfeld zu beschaffen. Dieser Datenmissbrauch zeigt eine tiefe Verletzung des öffentlichen Vertrauens und der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen, die an jeden Beamten gestellt werden.

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Eskalation und unbefugter Wohnungseinbruch

Die Situation eskalierte am 26. Januar 2026 dramatisch, als der Polizist unerlaubt in die Wohnung der Geschädigten eindrang. Dieser schwere Straftatbestand wurde von der Tochter der Frau auf einer Überwachungskamera festgehalten. Die videoaufgezeichnete Dokumentation des Einbruchs lieferte den entscheidenden Beweis für die unmittelbare und reale Gefahr, die von dem Mann ausging und die weitere Tatbefürchtung rechtfertigte.

Am 27. und 28. Januar 2026 folgte eine umfassende Hausdurchsuchung, bei der die Behörden ein Arsenal von über 50 Waffen sicherten. Die beschlagnahmte Ausrüstung umfasste diverse Pistolen, Revolver und Karabiner. Hinzu kamen acht Schalldämpfer sowie beträchtliche Mengen an Munition. Besonders besorgniserregend war die Tatsache, dass sich unter den sichergestellten Gegenständen auch ein Schlüssel zur Wohnung der Geschädigten befand.

Richterliche Begründung und rechtliche Einordnung

Das Bundesgericht stützte seinen Entscheid auf die zunehmende Eskalation des Verhaltens des Polizisten. Die Richter urteilten, dass das Verhalten nicht nur passive Überwachung, sondern den aktiven und gewaltbereiten Einbruch in das private Wohnrecht umfasste. Dieser Fortschritt der Gewaltbereitschaft rechtfertigte die vorsorgliche Maßnahme, um die Sicherheit der Frau zu gewährleisten.

Ein zentrales Argument der Verteidigung war, dass der Mann seine Waffen bisher nicht eingesetzt habe. Das Bundesgericht wies dies jedoch zurück und bezeichnete den nicht erfolgten Waffeneinsatz lediglich als einen glücklichen Umstand. Die Richter betonten, dass das Fehlen einer tatsächlichen Verletzung keine Garantie für künftige Sicherheit bietet, insbesondere bei einem solchen Profil.

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Der umfangreiche Waffenbesitz wurde als weiterer Faktor gewertet, der das Risiko einer katastrophalen Eskalation erhöht. Nach Ansicht des Gerichts bestand ein ausreichend konkretes Risiko, das die Beschlagnahmung bereits jetzt notwendig machte. Eine strafrechtliche Einziehung der Waffen muss zu diesem Zeitpunkt noch nicht zwingend feststehen, die vorläufige Sicherstellung ist jedoch rechtlich einwandfrei.

Verfahren zur amtlichen Verteidigung

Zusätzlich bestätigte das Bundesgericht die Abweisung des Antrags auf amtliche Verteidigung im kantonalen Beschwerdeverfahren. Der Polizist hatte kein ausdrückliches Gesuch für eine solche Unterstützung gestellt und die dafür notwendigen Voraussetzungen nicht dargelegt. Dies unterstreicht die strenge proceduralle Handhabung der Gerichte in solchen sicherheitsrelevanten Fällen.

Die Ablehnung des Kantonsgerichts im März wurde somit in der höchsten Instanz aufrechterhalten. Der Fall dient als Warnsignal für die Notwendigkeit strenger Kontrollmechanismen im Umgang mit sensiblen Daten und Waffenbesitz innerhalb der Sicherheitsbehörden. Die Bestätigung der Beschlagnahmung sendet ein klares Signal, dass Missbrauch mit sofortigen und harten Konsequenzen geahndet wird.