Bundesamt schliesst FGOW vom Flugplatz Kägiswil aus

Der Bund verweigert der Flugplatzgenossenschaft das Baurecht auf dem Flugplatz Kägiswil. Die Rega soll ab 2027 ihren Hauptsitz einrichten. Details zum Konflikt.

Das Bundesamt für Bauten und das Bundesamt für Verkehr haben der Flugplatzgenossenschaft Kägiswil das neue Baurecht verweigert. Die Betreiberin muss den Flugplatz an die Eigentümerin Armasuisse zurückgeben, bis Ende März 2027.

Aus für die Genossenschaft ab 2027

Dieser Entscheid wurde von Albert Rösti und Martin Pfister gefällt. Rösti vertritt das Verkehrsdepartement. Pfister steht dem Verteidigungsdepartement vor. Die Genossenschaft muss den Standort im Kanton Obwalden räumen. Die offizielle Übergabefrist ist der 31. März 2027. Der Grund für die Entziehung liegt in ausstehenden behördlichen Hürden. Die zuständige Bundesbehörde hatte keine Einverständniserklärungen der Nachbarn erhalten.

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Keine Zustimmung der Nachbarn

Für die zivile Umnutzung des Areals waren Unterschriften erforderlich. Die Flugplatzgenossenschaft hat diese Dokumente nicht fristgerecht nachgereicht. Die Behörden stufen das laufende Verfahren als aussichtslos ein. Es besteht keine Aussicht auf den Erhalt der fehlenden Zustimmungen. Daher wird das Projekt der Genossenschaft gestoppt. Ein Gerichtsurteil aus St. Gallen liegt noch nicht vor. Dies ändert jedoch nichts an der behördlichen Anordnung.

Neuer Hauptsitz für die Rettungsflugwacht

Der Flugplatz wird nicht verwaist bleiben. Die Rettungsflugwacht will dort ihren neuen Hauptsitz gründen. Auch die Wartung der Helikopterflotte findet dort statt. Der Standort am Flughafen Zürich muss bis Ende 2030 aufgegeben werden. Ein Einsatzstab der Rettungsflugwacht ist in Kägiswil nicht vorgesehen. Der Zeitplan für den Umzug gilt als realistisch. Die Regierung von Obwalden unterstützt das Vorhaben.

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Kritik an behördlicher Vorgehensweise

Die Flugplatzgenossenschaft äussert scharfe Kritik an der Entscheidung. Man wirft dem Bund vor, laufende Gerichtsverfahren zu ignorieren. Auch die Einspracheberechtigung der Anwohner werde ausgeblendet. Helikopterüberflüge benötigen deren Einwilligung. Diese fehlt bisher noch. Ein Mitwirkungsverfahren lief bis zum 16. November. Zahlreiche Einsprachen wurden bereits eingereicht. Die Genossenschaft fühlt sich ungerecht behandelt.

Vorherige Konflikte um den Betrieb

Es gab bereits einen Betriebsverbot zwischen dem 9. Oktober und dem 20. November. Die Sicherheitslage galt als nicht gewährleistet. Verhandlungen über den Weiterbetrieb scheiterten. Die Genossenschaft focht die zivile Umnutzung an. Sie plante eine Verkleinerung des Areals. Die Piste sollte erheblich verkürzt werden. Damit hätten weniger Nachbarn zustimmen müssen. Das Bundesamt sah dies als wesentliche Änderung.