Bundesamt prüft Verdichtungspotenzial von Einfamilienhäusern – Babyboomer im Fokus

Eine nationale Studie des Bundesamtes für Wohnungswesen soll das ungenutzte Potenzial von Einfamilienhäusern, die von älteren Generationen bewohnt werden, ermitteln und Wege zur Innenverdichtung aufzeigen. Angesichts steigender Wohnungsnot und dem demografischen Wandel werden die Immobilien der Babyboomer genauer unter die Lupe genommen.

Viele Hausbesitzer der Babyboomer -Generation leben heute in Einfamilienhäusern, die einst für größere Familien konzipiert wurden, aber nun oft zu groß für ihren aktuellen Bedarf sind. Angesichts steigender Wohnungsnot und dem Ziel der Innenverdichtung in der Schweiz rückt diese Generation und ihr Immobilien besitz verstärkt in den Fokus politischer und planerischer Überlegungen. Das Bundesamt für Wohnungswesen spricht von rund 300.

000 Einfamilienhäusern auf großzügigen Parzellen, die häufig unterbelegt und von älteren Bewohnern bewohnt werden. Diese Immobilien sind oft aus Gründen wie Größe, hohen Unterhaltskosten, mangelnder Barrierefreiheit oder schlechter Anbindung an Infrastruktur und öffentliche Verkehrsmittel für ein selbstständiges Wohnen im Alter nicht mehr ideal geeignet. Der Bund erkennt in diesem demografischen Wandel eine Chance für eine qualitätsvolle und sozialverträgliche Verdichtung. Eine nationale Studie, die vom Bundesamt mitfinanziert wird und von der Beratungsfirma Wüest Partner initiiert wurde, soll nun systematisch das Entwicklungspotenzial dieser Einfamilienhausquartiere untersuchen. Beteiligt sind auch die Kantone Bern und Baselland sowie die Gemeinden Burgdorf, Thun und Binningen. Ziel ist es, eine datengestützte, überregionale Grundlage für die zukunftsgerichtete Transformation von Einfamilienhausquartieren zu schaffen. Dabei werden der Bestand, die Nutzung und das Potenzial der Häuser analysiert, mit besonderem Augenmerk auf den demografischen Wandel und das Wohnen im Alter. Diese Untersuchung könnte bei vielen Hausbesitzern als Provokation aufgefasst werden, da sie implizit die Frage nach der Zukunft ihrer Immobilien stellt, wenn diese sanierungsbedürftig werden und ihre Bewohner altern, während gleichzeitig der Platz knapp ist. Das Bundesamt betont, dass Einfamilienhäuser oft eine geringe Flächen- und Wohnraumnutzung aufweisen und viele Quartiere unter Bedingungen entstanden sind, die sich heute verändert haben. Deshalb sei eine genauere Untersuchung des Entwicklungspotenzials auf nationaler Ebene, insbesondere vor dem Hintergrund der Wohnungsknappheit und der Alterung der Bevölkerung, dringend geboten. Insbesondere in zentral gelegenen Einfamilienhausgebieten gebe es oft beträchtliche Baureserven, deren Verdichtungspotenzial nun quantifiziert werden soll. Die Ergebnisse der Studie werden bis Ende 2026 erwartet. Erste positive Signale gibt ein Wohnreport der Versicherung Helvetia, der darauf hinweist, dass mehr Ältere umziehen als bisher angenommen. Der Anteil der 55-Jährigen und Älteren an allen Umzügen in der Schweiz ist in den letzten zehn Jahren von 9 auf 12 Prozent gestiegen, was potenziell zur Entlastung des angespannten Immobilienmarktes beitragen könnte. Politische Maßnahmen zur Förderung dieser Wohnwende sollen durch die Studie konkretisiert werden. Dabei ist jedoch klar, dass harte Eingriffe wie Eigentumsbeschränkungen oder Steuern nach Wohnfläche unwahrscheinlich sind. Der Fokus wird daher voraussichtlich auf freiwilligen Ansätzen liegen, die Eigentümer zum Umdenken bewegen sollen. Die Zuständigkeit für Raumplanung liegt primär bei den Kantonen und Gemeinden, die eigene Anreize und Maßnahmen entwickeln werden, um die gewünschte Entwicklung in ihren Gebieten zu fördern





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