Bundesamt für Umwelt (Bafu) beschwert sich bei Walliser Kantonsregierung um Wolfsschuss in Staldenried

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat eine Beschwerde eingereicht, nachdem die Walliser Kantonsregierung einen Wolf am 3. Mai in Staldenried VS geschossen hat. Der Wolf war in weniger Wochen sieben Nutztiere gerissen und wurde vom Walliser Staatsrat zum Abschuss freigegeben, weil er sich um ein Tier ohne Rudel handelte. Das Bafu zweifelt jedoch an dieser Einschätzung und sieht den Wolf als Elternteil des Nanztal-Rudels. Über den Abschuss von Rudeltieren kann nur der Bund entscheiden, und sie dürfen nur zwischen Juni und Januar geschossen werden.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) hat bei der Walliser Kantonsregierung eine Beschwerde eingereicht. Es geht um einen Wolf, der am 3. Mai in der Gemeinde Staldenried VS geschossen wurde.

Der Walliser Staatsrat gab den Wolf zum Abschuss frei, nachdem er innert weniger Wochen sieben Nutztiere gerissen hatte. Deshalb klagt das Bafu: Der Walliser Staatsrat gab den Wolf zum Abschuss frei, weil er davon ausging, dass es sich um ein Tier ohne Rudel handelte. Dies zweifelt das Bafu an: Aus seiner Sicht handelt es sich um ein Elternteil des Nanztal-Rudels.

Über den Abschuss von Rudeltieren kann aber nur der Bund entscheiden – und sie dürften nur zwischen Juni und Januar geschossen werden. Das BAfU gebärdet sich oberbürokratisch





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