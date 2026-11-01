Bulgariens Präsidentin Jotowa gewinnt Stichwahl mit klarer Mehrheit

Ilijana Jotowa besiegt im bulgarischen Präsidentschaftswahlkampf die Stichwahl deutlich. Prognosen zeigen ihre klare Zustimmung gegenüber dem Gegenkandidaten.

Bulgarien s amtierende Präsidentin Ilijana Jotowa hat die Präsidentschaftswahl in ihrem Land mit einem klaren Vorsprung bestätigt. Am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, gab sie in Sofia ihren Stimmzettel in einer Urne ab und sicherte sich damit eine neue Amtszeit. Hochrechnungen unabhängiger Meinungsforschungsinstitute wie Mjara und Alpha Research zeigen, dass sie auf bis zu 58 Prozent der abgegebenen Stimmen kommt.

Deutlicher Sieg bei niedriger Beteiligung

Jotowa setzte sich in dieser entscheidenden Runde gegen ihren pro-westlichen Herausforderer Andrej Gjurow durch. Gjurow erhielt laut den vorliegenden Prognosen des Oppositionslagers lediglich bis zu 39 Prozent der Stimmen. Diese Zahlen deuten auf eine klare Wahlentscheidung hin, die die politische Ausrichtung des Landes für die kommende Zeit prägen wird. Sollte die Wahlbehörde diese Hochrechnungen durch die amtlichen Endergebnisse bestätigen, bleibt Bulgarien unter der Führung von Jotowa weiterhin von einer Präsidentin mit starken Wurzeln in der politischen Linken geleitet.

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Die politische Biografie von Jotowa ist eng mit der Geschichte der bulgarischen Sozialisten verbunden. Sie war früher Sprecherin und Mitglied der Parteiführung der Bulgarischen Sozialistischen Partei BSP, welche als Nachfolgepartei der früheren kommunistischen Staatspartei gilt. Ihre langjährige Tätigkeit als Abgeordnete im Europäischen Parlament hat ihre europapolitische Haltung maßgeblich geprägt. Jotowa vertritt den Standpunkt, dass kleinere Staaten in der Europäischen Union nicht automatisch die Beschlüsse der großen Mitgliedsländer übernehmen müssen. Diese Vision soll auch ihre künftige Arbeit im Staatsamt definieren.

Friedensgespräche mit Russland im Fokus

Ein zentrales Thema ihrer Kampagne war der Umgang mit dem Ukrainekrieg, der unweit der Grenzen Bulgariens ausgetragen wird. Jotowa positionierte sich klar als Befürworterin eines Dialogs mit Moskau und sprach sich gegen weitere Militärhilfen für die Ukraine aus. Im Wahlkampf wiederholte sie häufig, dass sie die Präsidentin des Friedens sein wolle. Sie plädierte für eine Lösung durch Verhandlungen mit Russland und erklärte, bereit zu sein, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sprechen, sofern die zuständigen bulgarischen Institutionen dies beauftragen.

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Im Präsidialamt in Sofia wird Jotowa voraussichtlich die zurückhaltende Linie ihres Vorgängers und Regierungschefs Rumen Radew fortsetzen. Sie war bis Januar 2026 Vizepräsidentin, als Radew noch das höchste Staatsamt innehatte. Vor der Stimmabgabe skizzierte sie ihre künftige EU-Politik. Sie betonte, dass Bulgarien ein starker Staat innerhalb eines starken Europas sein soll, jedoch auch über eine eigene Außenpolitik und Rückgrat verfügen muss, um nationale Interessen zu verteidigen.

Kritik an der Regierungspolitik

Jotowa wurde von der allein regierenden Mitte-Links-Partei Progressives Bulgarien PB unterstützt. Die Opposition wertet die Wahl jedoch als Misstrauensvotum gegen die aktuelle Regierung. Assen Wassilew, der Chef der prowestlichen liberalen Partei PP, argumentierte, die Menschen hätten der Regierung der PB eine rote Karte gezeigt. Er verwies darauf, dass die absoluten Stimmen für seinen Kandidaten Gjurow sich im Vergleich zum ersten Wahlgang fast verdoppelt hätten. Die Regierung habe bei Einkommen, Preisen und im Kampf gegen die Oligarchie versagt.

Trotz des deutlichen Ergebnisses bleibt die Wahlbeteiligung ein kritisches Thema. Laut Angaben der Meinungsforscher lag die Beteiligung bei 29,1 Prozent, was zwar höher ist als beim ersten Wahlgang vor einer Woche, aber dennoch als sehr niedrig einzustufen ist. In absoluten Zahlen haben weniger als zwei Millionen der insgesamt 6,5 Millionen Stimmberechtigten an der Wahl teilgenommen. Steigende Lebenshaltungskosten und hohe Treibstoffpreise bereiten den Bürgern Bulgariens große Sorgen und scheinen die politische Beteiligung nicht signifikant zu steigern. Viele sahen die Präsidentschaftswahl als einen wichtigen Test für die seit Mai amtierende Regierung von Radew an, die Jotowa direkt unterstützt hat.