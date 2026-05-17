Mit dem Song Bangaranga gewinnt die 27-jährige Bulgarin Dara den 70. Eurovision Song Contest und lässt die Favoriten hinter sich.

Der 70. Eurovision Song Contest in Wien hat einen überraschenden, aber überzeugenden Sieger hervorgebracht. Die 27-jährige Sängerin Dara aus der bulgarischen Hafenstadt Warna hat mit ihrem energiegeladenen Beitrag 'Bangaranga' die Herzen sowohl der Fachjury als auch des internationalen Publikums erobert.

Mit einer beeindruckenden Gesamtpunktzahl von 516 Punkten sicherte sie sich den ersten Platz und setzte damit ein deutliches Zeichen in der europäischen Musiklandschaft. Besonders bemerkenswert ist, dass sie in beiden Abstimmungsphasen dominierte, was ihren Sieg legitimiert und unterstreicht, dass ihr Song sowohl handwerklich als auch emotional überzeugte. Während die Wettbüros vor dem Finale oft andere Favoriten ins Rennen schickten, bewies Dara, dass echte Originalität am Ende den Ausschlag gibt.

So verfehlte beispielsweise die australische Favoritin Delta Goodrem mit 287 Punkten knapp das Podium, und Finnland, das lange Zeit als sicherster Sieger galt, landete lediglich auf dem sechsten Rang. Der Siegeszug von 'Bangaranga' ist vor allem auf die musikalische Einzigartigkeit des Stücks zurückzuführen. Der Song besticht durch eine Vielzahl von Tempo- und Stimmungswechseln, die das Publikum in Atem halten und sich deutlich vom oft berechenbaren ESC-Pop abheben.

Der Titel selbst ist eine kreative Ableitung aus dem jamaikanischen Patois, wo das Wort Bangarang ursprünglich für Chaos und Umsturz steht. Dara passte den Begriff in eine weibliche Form an, was den Geist des Liedes perfekt widerspiegelt: eine Mischung aus ausgelassener Party und einer gesunden Portion Selbstironie. Kritiker und Beobachter ziehen Parallelen zu vergangenen Wettbewerben, etwa zum Sieg von Nemo, da auch hier ein Lied gewann, das aus der Masse der formatierten Dutzendware herausstach.

Die Jury belohnte diesen mutigen Ansatz mit 204 Punkten, während das Publikum mit 312 Stimmen den Sieg endgültig besiegelte. Es war ein Triumph des jugendlichen Spaßes über die starren Konventionen des Musikwettbewerbs. Neben dem glanzvollen Sieg Bulgariens gab es beim diesjährigen Wettbewerb auch herbe Enttäuschungen und politische Spannungen. Israel sicherte sich den zweiten Platz, was vor allem auf eine starke Unterstützung im Publikumsvoting zurückzuführen war, jedoch im Saal auch für Unmut sorgte.

Außerhalb der Arena spiegelte sich die politische Lage in Form von propalästinensischen Protesten wider. Aktivisten demonstrierten gegen die Teilnahme Israels, was zeitweise zu polizeilichen Interventionen führte, bei denen vermummte Personen von den Stufen der nahen Hauptbücherei entfernt wurden. Musikalisch gesehen war es für einige Traditionsländer ein Desaster. Deutschland und Großbritannien erhielten im Publikumsvoting keine einzigen Punkte, was die wachsende Kluft zwischen nationalem Musikgeschmack und dem internationalen ESC-Publikum verdeutlicht.

Auch der Gastgeber Österreich musste sich mit einem der hintersten Plätze zufrieden geben, wobei der deutschsprachige Beitrag kaum Anklang fand. Trotz dieser Niederlagen zeigten sich einige Teilnehmer fatalistisch, während andere die Antizyklik der Jury-Entscheidungen, wie etwa die hohe Punktzahl für Norwegen oder Belgien, als Zeichen für einen guten Musikgeschmack werteten





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