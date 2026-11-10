Bulgari Pink Diamant erzielt 12,1 Millionen Franken bei Christie's Auktion

Der seltene rosafarbene Bulgari Pink Diamant wurde in Genf für 12,1 Millionen Franken versteigert. Das Juwel stammt vermutlich aus den Golconda-Minen und war jahrelang im Privatbesitz.

Ein außergewöhnlicher rosafarbener Diamant namens Bulgari Pink ist am Dienstag beim Auktionshaus Christie's in Genf für 12,1 Millionen Schweizer Franken verkauft worden. Der 24 Karat schwere Edelstein fiel damit in den unteren Bereich der vorherigen Schätzungen, die zwischen zehn und 15 Millionen Franken lagen. Der Stein gilt als das Highlight der gesamten Schmuckauktion und zog internationales Interesse auf sich.

Bulgari Pink Herkunft und Schätzung

Der geschliffene Diamant im Smaragdschliff stammt wahrscheinlich aus den legendären Golconda-Minen in Indien, die historisch für einige der berühmtesten Steine der Welt verantwortlich sind. Vor der Versteigerung hatte Max Fawcett, der weltweite Schmuckchef von Christie's, den Edelstein als die Mona Lisa der rosafarbenen Diamanten bezeichnet. Diese Beschreibung unterstreicht die extreme Seltenheit und die hohe künstlerische sowie historische Bedeutung des Steins für den internationalen Kunst- und Juwelenmarkt.

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Golconda Minen und historische Bedeutung

Die Golconda-Minen im Süden Indiens haben in der Vergangenheit zahlreiche ikonische Diamanten hervorgebracht, darunter den Koh-i-Noor und den Hope-Diamanten. Die Verbindung zu diesen historischen Fundorten verleiht dem Bulgari Pink eine besondere Aura und erklärt das hohe Interesse sammlerischer Kreise an diesem spezifischen Exemplar. Die geologische Einzigartigkeit der Region trägt maßgeblich zur Wertschätzung der dort gefundenen Rohsteine bei.

Familiensammlung und Besitzverhältnisse

Seit seinem Kauf in den 1950er-Jahren befand sich der Edelstein durchgehend im Besitz derselben Familie. Dieser jahrzehntelange Erhalt in einer privaten Kollektion hat dazu beigetragen, dass der Stein seine ursprüngliche Qualität und Provenienz vollständig bewahrt hat. Die lange Geschichte des Besitztums fügt dem Objekt eine zusätzliche narrative Dimension hinzu, die über den reinen materiellen Wert hinausgeht und es für Sammler besonders attraktiv macht.

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Weitere Schmuckstücke der Auktion

Neben dem Hauptlos kam bei der Veranstaltung in Genf auch eine Privatsammlung mit knapp 300 Schmuckstücken aus dem 20. Jahrhundert unter den Hammer. Zu den angebotenen Arbeiten gehörten Entwürfe namhafter Häuser wie Bulgari, Cartier und Graff. Diese breite Palette an hochwertigen Objekten ergänzte das Programm der Auktion und bot Interessenten ein umfassendes Spektrum an luxuriösen Gütern.

Marktkontext und zukünftige Entwicklungen

Der Verkaufserlös von 12,1 Millionen Franken spiegelt die aktuelle Marktsituation für seltene Farbdiamanten wider. Obwohl der Preis leicht unter der oberen Schätzung lag, bleibt er ein signifikantes Ergebnis für den Handel mit hochkarätigen Edelsteinen. Die Teilnahme internationaler Käufer bestätigt weiterhin die Stärke des Genfer Auktionsmarktes für exklusive Luxusgüter und historische Sammlerstücke.