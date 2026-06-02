Bülach: Parlament bewilligt Planungskredit für Sportzentrum Hirslen - Wettbewerb startet

Das Bülacher Stadtparlament hat den Planungskredit für den Gesamtleistungs-Wettbewerb des Ersatzneubaus des Sportzentrums Hirslen bewilligt. Damit startet die nächste Projektphase, in der ein neues Sportzentrum mit überdachtem Eisfeld und optionalem Aussen-Warmwasserbecken sowie Röhrenrutschbahn geplant wird. Der Stadtrat betont die Bedeutung der kontinuierlichen Einbindung von Vereinen und politischen Gremien. Der Zeitplan sieht eine Volksabstimmung 2029 und eine mögliche Inbetriebnahme ab 2033 vor.

Das Stadtparlament von Bülach hat in seiner Sitzung vom 1. Juni 2026 den beantragten Planungskredit für die Vorbereitung und Durchführung eines selektiven, zweistufigen Gesamtleistungs-Wettbewerb s für den kompletten Ersatzneubau des Sportzentrums Hirslen bewilligt.

Diesen wichtigen Meilenstein teilt die Stadt Bülach mit. Damit ist der Weg frei für die nächste Projektphase, in der ein Architektur- oder Gesamtplanungsteam über ein Wettbewerbsverfahren gesucht wird, welches den gesamten Ersatzneubau inklusive aller Gewerke planen soll. Der Stadtrat zeigt sich erfreut über diesen Entscheid und dankt dem parlamentarischen Begleitgremium sowie den involvierten Sportvereinen für die intensive und konstruktive Zusammenarbeit in der Vorbereitungsphase.

Im Zentrum des geplanten Ersatzneubaus steht das überdachte Aussen-Eisfeld, welches fester Bestandteil des Pflichtenhefts für den Wettbewerb ist. Diese Überdachung soll nicht nur energetische Einsparungen im Betrieb ermöglichen, sondern auch eine ganzjährige Nutzung der Fläche erlauben. So ist beispielsweise eine Sommernutzung als Erweiterung der neu lancierten Padel-Arena im Gespräch. Zusätzlich zur festen Überdachung des Eisfelds werden im Wettbewerb zwei optionale Projektelemente ausgeschrieben: ein Aussen-Warmwasser-Becken sowie eine Röhren-Rutschbahn.

Durch die gleichzeitige Ausschreibung dieser Optionen soll auf einer verlässlichen Zahlen- und Faktenbasis entschieden werden können, ob und wie diese zusätzlichen Angebote realisiert werden. Der Stadtrat Daniel Ammann betont, dass die Bedürfnisse der Nutzenden auch weiterhin integraler Bestandteil des Planungsprozesses bleiben sollen: Ein weiterhin regelmässiger Austausch mit den politischen Gremien und den Sportvereinen sei ausdrücklich gewünscht und vorgesehen. Ziel sei es, den Ersatzneubau transparent und im gemeinsamen Dialog voranzutreiben.

Der Zeitplan sieht vor, dass das Siegerprojekt aus dem Gesamtleistungs-Wettbewerb im Frühling 2028 feststehen wird. Anschliessend werden das Stadtparlament und voraussichtlich im Frühling 2029 auch die Stimmberechtigten über das Projekt und die damit verbundenen Kredite befinden können. Sollte die Bevölkerung dem Projekt zustimmen, wären erste Inbetriebnahmen ab dem Jahr 2033 denkbar. Bis dahin bleibt noch ein langer Weg mit weiteren Planungsschritten, Vernehmlassungen und detaillierten Projektentwicklungen, um ein modernes und nutzerfreundliches Sportzentrum für die Zukunft Bülachs zu schaffen





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