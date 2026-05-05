Bukayo Saka führt Arsenal ins Champions-League-Finale

Arsenal sichert sich mit einem 1:0-Sieg gegen Atlético Madrid den Einzug ins Champions-League-Finale. Bukayo Saka ist der Matchwinner und führt sein Team nach einer Verletzungspause zurück auf den Erfolgskurs.

In einem Spiel, das lange Zeit von wenigen Torchancen geprägt war, gelang es Arsenal -Captain Bukayo Saka , die Partie in der 45. Minute mit dem 1:0 entscheidend zu beeinflussen.

Sein Mitspieler Leandro Trossard hatte zuvor im Strafraum abgeschossen und Atlético-Torhüter Jan Oblak zu einer starken Parade gezwungen. Saka zeigte dabei ein glückliches Händchen, stand perfekt für den Abpraller und erzielte so den einzigen Treffer des Abends. Die Schlüsselfigur der Partie war zweifellos Saka, der nach einer Verletzungspause in den letzten Wochen wieder in Topform zurückkehrte. Während seiner Abwesenheit hatte Arsenal fünf Spiele bestritten und dabei nur ein einziges gewinnen können.

Seit seiner Rückkehr siegte das Team jedoch in beiden Premier-League-Spielen und sicherte sich zusätzlich den Einzug ins Finale der Champions League – dank des entscheidenden Treffers von Saka. Die erste Halbzeit war größtenteils ausgeglichen, beide Mannschaften kamen vereinzelt zu Abschlüssen, doch die wirklich großen Chancen blieben auf beiden Seiten aus – bis die Gunners in Führung gingen. Nach der Pause übernahm das Team von Trainer Diego Simeone das Spieldiktat und erhöhte den Druck auf das Arsenal-Tor.

Doch trotz des erhöhten Tempos gelang es Atlético nicht, die wirklich guten Chancen herauszuspielen. Arsenal hingegen agierte mit der Führung im Rücken abgeklärt und brachte den Sieg letztlich sicher über die Zeit. Ein besonderes Augenmerk lag auf Antoine Griezmann, einem der großen Stars des europäischen Fußballs, der in diesem Spiel wohl sein letztes Europacup-Spiel seiner Karriere bestritt. Der 35-jährige Franzose wird die Spanier nach dieser Saison verlassen, obwohl sein Vertrag noch bis 2027 läuft.

Griezmann wechselt vorzeitig in die MLS zu Orlando City SC. Die Tore des Spiels fielen in der 45. Minute, als Trossard im Strafraum abschloss und Oblak zu einer starken Parade zwang. Saka war jedoch zur Stelle und schob den Abpraller zum 1:0 ein.

Für Arsenal steht nun am 30. Mai 2026 um 18 Uhr das große Finale der Champions League an. Als Gegner wird entweder der FC Bayern München oder PSG warten, die sich am Mittwoch im zweiten Halbfinal-Rückspiel gegenüberstehen





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