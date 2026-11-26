Die Finanzkommission empfiehlt dem Parlament die Annahme des Budgets 2027 der Gemeinde Köniz. Trotz eines Aufwandüberschusses von 4,69 Millionen Franken wird die finanzielle Stabilität gesichert.

Die Finanzkommission der Gemeinde Köniz hat dem Parlament den Antrag auf Genehmigung des Budgets 2027 gestellt. Das geplante Gesamtbudget weist einen Aufwandüberschuss von rund 4,69 Millionen Franken aus. Dieser Mangel an Liquidität betrifft den allgemeinen Steuerhaushalt mit 2,99 Millionen Franken und den spezialfinanzierten Haushalt mit rund 1,7 Millionen Franken. Die Empfehlung zur Zustimmung erfolgte mit vier Ja-Stimmen gegen zwei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.

Vereinfachung des Berichtswesens

Ein zentrales Element der neuen Haushaltsführung ist die deutliche Vereinfachung des Berichtswesens in Köniz. Die Gemeinde verzichtet künftig auf die Unterscheidung zwischen einem Budgetbericht und einem IAFP-Bericht. Diese strategische Entscheidung reduziert die administrative Komplexität erheblich für die zuständige Verwaltung. Gleichzeitig wird die Transparenz der finanziellen Planung für die Bürgerschaft und das Parlament erhöht.

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Gründe für den Aufwandüberschuss

Der erwartete Aufwandüberschuss von 2,99 Millionen Franken im allgemeinen Steuerhaushalt hat mehrere strukturelle Ursachen. Der wichtigste Faktor sind die steigenden Ausgaben im Zusammenhang mit dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich (FILAG). Die Gemeinde rechnet hier mit prognostizierten höheren Zahlungen in Höhe von 3,3 Millionen Franken. Diese Belastung wird teilweise durch eine positive Entwicklung bei den Steuererträgen ausgeglichen.

Weitere Einflussfaktoren auf das Defizit sind Projektverzögerungen bei zentralen Arealentwicklungen innerhalb der Gemeinde. Zudem führt der hohe Personalbedarf zu erhöhten Sach- und Betriebskosten. Der Personalaufwand im Steuerhaushalt steigt im Vergleich zur Rechnung 2025 um 3,8 Millionen Franken. Dies entspricht einem Anstieg von ungefähr 6,5 Prozent. Die Lohnerhöhung beinhaltet einen anteiligen Anteil von einem Prozent und eine individuelle Lohnentwicklung von 0,7 Prozent.

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Steuereinnahmen und Reserven

Trotz der steigenden Ausgaben erwartet die Gemeinde Köniz weiterhin einen positiven Trend bei den Steuereinnahmen. Diese Prognose stützt sich auf die gestiegenen Steuererträge bei natürlichen Personen. Auch eine leichte Zunahme der Wohnbevölkerung trägt zu diesem optimistischen Bild bei. Gleichzeitig wird mit einer leicht sinkenden Entwicklung der Gewinne bei juristischen Personen und anderen Bereichen gerechnet.

Die kurzfristig auftretenden Aufwandüberschüsse können Dank vorhandener Reserven in Köniz getragen werden. In den Folgejahren werden positive Ergebnisse erwartet. Die Reserven können mittelfristig leicht geäufnet werden. Die Steueranlage kann trotz der notwendigen Investitionen stabil gehalten werden. Dies stellt sicher, dass die finanzielle Grundlage der Gemeinde gesichert bleibt.

Investitionen und langfristige Planung

Für die Berichtsperiode 2027 bis 2030 sind im Gesamthaushalt Nettoinvestitionen von 109,2 Millionen Franken bewilligt. Der voraussichtliche Selbstfinanzierungsgrad bewegt sich zwischen 38,9 Prozent und 52,3 Prozent. Die erwarteten deutlichen Peaks bei den Investitionen sind im Zusammenhang mit Grossprojekten für Schulen, Sport- und Freizeitanlagen sehr gut erkennbar.

Der Gemeinderat sieht für das Jahr 2027 auf Stufe Gesamthaushalt circa 27 Millionen Franken realisierbare Investitionen vor. Diese Summe setzt sich aus circa 22 Millionen Franken im Steuerhaushalt und circa 5 Millionen Franken in den spezialfinanzierten Haushalten zusammen. Die strategische Ausrichtung zielt darauf ab, den Investitionsanteil schrittweise zu steigern. Damit wird die Infrastruktur der Gemeinde Köniz auch in den kommenden Jahren nachhaltig gesichert.