Budget 2027 Frutigen: 6,5 Millionen Franken Defizit durch neue Buchhaltungsvorschriften

Die Gemeindeversammlung Frutigen entscheidet am 7. Dezember 2026 über das Budget 2027. Eine massive Veränderung im Lastenverteiler Sozialhilfe führt zu einem scheinbaren Defizit von 6,5 Millionen Franken im Gesamthaushalt.

Am Montag, den 7. Dezember 2026, um 20 Uhr, findet in Frutigen BE die öffentliche Gemeindeversammlung statt. Die Stimmberechtigten haben über das Budget 2027, zwei Kredite für die Sporthalle Widi sowie einen Nachkredit zu entscheiden. Die Versammlung öffnet ihre Türen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ab dem 18. Altersjahr mit Schweizer Bürgerrecht und mindestens drei Monaten Wohnsitz in der Gemeinde.

Finanzbericht 2027 und Buchhaltungsänderungen

Das Budget des Allgemeinen Haushalts schließt mit einem Gesamtaufwand von 43'087'230 Franken und einem Gesamtertrag von 36'705'140 Franken ab. Ohne eine spezielle Anpassung würde der Haushalt einen Ertragsüberschuss von 153'910 Franken verzeichnen. Durch die Einführung periodengerechter Abgrenzungen resultiert jedoch ein Aufwandüberschuss von 6'382'090 Franken. Diese massive Veränderung entsteht allein durch die Neubewertung der Sozialhilfe-Kosten.

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Der Gesamthaushalt schließt mit einem Aufwandüberschuss von 6'535'900 Franken ab. Dieser Wert ergibt sich, wenn man die periodengerechten Abgrenzungen der Lastenverteiler Sozialhilfe berücksichtigt. Ohne diese Buchungen würde das Budget einen winzigen Ertragsüberschuss von 100 Franken aufweisen. Die Steueranlage bleibt unverändert bei 1,85 Einheiten und die Liegenschaftssteuer beträgt weiterhin 1,5 Promille der amtlichen Werte.

Sporthalle Widi und Schülertransporte

Zwei wesentliche Investitionskredite betreffen die Sanierung der Sporthalle Widi. Der Gemeinderat beantragt einen Verpflichtungskredit zur Investitionsrechnung von 600'000 Franken für den Ersatz des Bodens. Ein weiterer Verpflichtungskredit in Höhe von 875'000 Franken ist für die Dachsanierung, die Installation einer Photovoltaikanlage und Elektrofahrzeugladestationen vorgesehen.

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Neben den Bauprojekten steht auch der Betrieb im Fokus. Die Schülertransporte der Gemeinde Frutigen werden mit einem jährlich wiederkehrenden Verpflichtungskredit von 165'000 Franken finanziert. Zudem ist die Genehmigung eines Kreditabrechnungs- und Nachkredits von 40'816,29 Franken zur Investitionsrechnung für den Parkplatz beim Rüeggerhaus geplant.

Schuldenerhöhung und Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung des Gesamthaushalts beträgt 1'526'860 Franken, wobei die periodengerechte Abgrenzung der Lastenverteiler Sozialhilfe in dieser Rechnung mit 6'536'000 Franken nicht liquide wirksam ist. Das negative Finanzierungsergebnis beläuft sich auf 4'408'140 Franken. Dieser Wert entsteht durch Nettoinvestitionen von 5'935'000 Franken abzüglich der Selbstfinanzierung.

Diese Rechnungslage führt zwangsläufig zu einer Zunahme der Schulden der Gemeinde Frutigen. Der Kanton Bern hat die Gemeinden seit der Einführung von HRM2 im Jahr 2016 empfohlen, solche periodengerechten Abgrenzungen vorzunehmen. Die Kosten für die Sozialhilfe werden nach der Einwohnerzahl auf die Gemeinden verteilt und im Folgejahr abgerechnet.

Spezialfinanzierungen und Auflösung von Reserven

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Loo wird letztmals budgetiert, da sie von der WVG Frutigen übernommen wurde. Der Aufwandüberschuss von 40'550 Franken resultiert aus der Auflösung dieser Spezialfinanzierung. Die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung schließt mit einem Ertragsüberschuss von 38'350 Franken ab. Die Spezialfinanzierung Abfall weist einen Aufwandüberschuss von 79'440 Franken auf, um das hohe Eigenkapital abzubauen.

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Ein weiterer Posten ist der Aufwandüberschuss von 72'170 Franken, welcher die 30%-Anstellung des Feuerwehrkommandanten anstelle einer jährlichen Pauschalentschädigung enthält. Nach zehn Jahren HRM2 wurde die kantonale Gemeindeverordnung geändert. Ab 2026 müssen keine zusätzlichen Abschreibungen mehr gemacht werden, wenn die ordentlichen Abschreibungen tiefer als die Nettoinvestitionen sind. Die vorhandenen zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 9,5 Millionen Franken müssen per 1. Januar 2026 aufgelöst und in den Bilanzüberschuss umgebucht werden.