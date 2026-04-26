Buckelwal vor Poel: Transport geplant, Zustand kritisch

Ein gestrandeter Buckelwal vor der Insel Poel in der Ostsee wird weiterhin intensiv betreut. Ein Transport in die Nordsee ist für Dienstag geplant, doch der Zustand des Tieres gibt Anlass zur Sorge. Umweltminister Backhaus besuchte den Wal und zeigte sich beeindruckt. Experten warnen vor unnötigem Stress und fordern eine kompetente Betreuung.

Der gestrandete Buckelwal vor der Insel Poel in der Ostsee sorgt weiterhin für Besorgnis und intensive Bemühungen um seine Rettung . Ursprünglich war der Transport des Tieres in die Nordsee frühestens für Dienstag geplant, doch die Situation des Wals blieb am Wochenende angespannt.

Umweltminister Till Backhaus besuchte das Tier mehrfach, sogar mit direktem Kontakt, und zeigte sich von dessen Zustand beeindruckt. Trotz anfänglicher Gewichtseinbußen wird der Wal weiterhin als transportfähig eingestuft. Ein speziell angefertigter Lastkahn soll den Wal in einer Art stählernem Aquarium in die Nordsee oder sogar den Atlantik bringen. Vorbereitungen zur Verbreiterung der Zufahrt zur tieferen Fahrrinne laufen bereits.

Die Initiative, die den Transport organisiert, hat die Erlaubnis des Ministers erhalten, die Verantwortung liegt jedoch weiterhin bei ihnen. Ein Tracker soll die weitere Position des Wals überwachen, allerdings gibt es Probleme mit der Funktionstüchtigkeit unter Wasser. Experten warnen vor unnötigem Lärm und menschlicher Nähe, da dies den Wal zusätzlich stressen könnte. Die Möglichkeit der Flucht fehlt dem Tier in seiner jetzigen Lage, was die Situation dramatisch verschlimmert.

Es wird betont, dass der Wal möglicherweise aufgrund von Krankheit oder Erschöpfung immer wieder in Flachwasserzonen sucht. Die genaue Ursache für sein Verhalten ist unklar, doch es besteht die Sorge, dass er sich zum Ausruhen oder sogar zum Sterben in das flache Gewässer begeben hat. Der Wal war erstmals Anfang März in der Ostsee gesichtet worden und hat seitdem zu deutlich mehr als der Hälfte der Zeit in Flachwasserzonen verbracht.

Steigende Wasserstände am Sonntag reichten nicht aus, um den Wal wieder ins tiefere Wasser zu bewegen. Die Situation bleibt kritisch und erfordert weiterhin intensive Beobachtung und koordinierte Rettungsmaßnahmen. Die Debatte über die beste Vorgehensweise und die Interpretation des Walverhaltens hält an, wobei Experten vor vermenschlichenden Annahmen warnen und eine kompetente, erfahrene Betreuung vor Ort fordern. Die Herausforderung besteht darin, dem Tier bestmöglich zu helfen, ohne es zusätzlich zu belasten oder zu gefährden





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