Buckelwal "Timmy" wird zu Biodiesel und Biomasse verarbeitet

Die Überreste des vor Dänemark gestrandeten Buckelwals "Timmy" werden industriell verwertet. Nach einer Obduktion, die das Geschlecht klärte, aber keine Todesursache nannte, kommt ein Teil der Knochen in ein Museum, während Fett zu Biodiesel und der Rest zu Biomasse wird. Die Umstände des Todes und die Auswertung der Trackerdaten bleiben offen.

Die Überreste des als " Timmy " bekannten toten Buckelwal s werden in einer dänischen Fabrik verwertet. Die Firma Daka Dänemark bestätigte, dass der Kadaver in drei Komponenten zerlegt wird: Wasser wird gereinigt und in den Fjord geleitet, Fett - etwa aus der Speckschicht - wird zu Biodiesel verarbeitet, und der Rest - Knochen, Sehnen und Haut - wird zu Mehl, das als Biomasse in einer Zementfabrik verbrannt wird.

Einige Knochen gelangen in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Kopenhagen. Der Wal war vor einigen Wochen tot am Strand der Insel Anholt angespült worden. Die Obduktion ergab, dass es sich um ein Weibchen handelte, die Todesursache blieb jedoch unklar. Der Wal war zuvor mehrfach vor der deutschen Ostseeküste gestrandet, bevor ihn eine private Initiative Ende April mit einem Lastschiff zur Nordsee transportierte und dort aussetzte.

Bei dem Tier war ein Tracker angebracht worden, dessen Daten vom Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern teilweise vorliegen; eine abschließende Auswertung stehe noch aus. Besucher hatten sich trotz Warnungen auf dem Kadaver posiert, und Fachleute warnen vor Explosionsgefahr durch Verwesungsgase. Der Schweizer Tierschützer Peter V. Kunz kritisiert den Umgang mit dem Wal und betont, wie Einzelpersonen sich für Meeressäuger einsetzen können





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