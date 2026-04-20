Buckelwal Timmy in der Ostsee: Zwischen Rettungsversuch und totaler Erschöpfung

Die Rettungsaktion für den Buckelwal Timmy vor der Insel Poel gestaltet sich schwierig. Nach einem kurzen Vorstoß in Richtung offener See stoppte das geschwächte Tier erneut. Experten warnen vor extremem Stress durch Boote und flache Gewässer.

Die dramatische Odyssee des Buckelwal s Timmy in der Ostsee findet derzeit kein Ende. Nachdem das stattliche Tier, welches eine Länge von über zwölf Metern aufweist, vor der Insel Poel zu einem Aufbruch in Richtung des offenen Meeres angesetzt hatte, stockte die Rettungsaktion erneut. Nach rund zwei Stunden kontinuierlicher Bewegung stoppte der Wal überraschend seine Reise und verharrte unweit von Fahrwassertonnen.

Die begleitenden Boote, die den Meeressäuger in einem koordinierten Einsatz in die richtige Richtung geleitet hatten, hielten daraufhin respektvollen Abstand, um das ohnehin unter hohem Stress stehende Tier nicht zusätzlich zu bedrängen. Die Situation stellt die Experten und Helfer vor Ort vor eine große Herausforderung, da das Tier scheinbar ziellos zwischen der Bucht Kirchsee und dem rettenden Weg in Richtung offener See hin- und herschwimmt. Ein Sprecher des Umweltministeriums in Schwerin erläuterte die geografischen Tücken der Region, die den Wal zusätzlich behindern könnten. Der Ausgang des Kirchsees weist demnach äußerst flache Abschnitte auf, die für den riesigen Meeressäuger zur Falle werden können. Während das Fahrwasser eine Tiefe von rund drei Metern aufweist, sind die umliegenden Bereiche der Bucht mit einer Wassertiefe von knapp einem Meter für das Tier kaum befahrbar. Um sicher in die tiefere Wismarbucht zu gelangen, müsste der Buckelwal einen präzisen Bogen schwimmen, was ihm in seinem geschwächten Zustand offensichtlich schwerfällt. Die Sorge ist groß, dass der Wal schlichtweg desorientiert ist oder aufgrund seiner körperlichen Erschöpfung versucht, die Sicherheit der Küstennähe zu suchen, auch wenn dies seine Rettung aus der Bucht verzögert. Die Naturschutzorganisation Greenpeace unterstreicht die enorme Belastung für das Tier, das in den vergangenen Jahren isoliert von menschlichen Einflüssen gelebt hat. Der nun ständige Kontakt zu Booten und der damit verbundene Motorenlärm stellen einen enormen Stressfaktor dar, der den Gesundheitszustand des Wales weiter verschlechtern könnte. Bereits seit 20 Tagen befindet sich das Tier in der Wismarbucht und hat eine Leidensgeschichte hinter sich: Seit März tauchte der Wal an verschiedenen Punkten der Ostseeküste auf, verfing sich mehrfach in Fischernetzen und musste mühsam von Helfern befreit werden. Messungen bestätigen eine Länge von 12,35 Metern sowie eine Breite von 3,20 Metern. Die Experten rätseln weiterhin, ob der Wal aufgrund der Netzverletzungen geschwächt ist oder ob neurologische Störungen seine Orientierung derart beeinträchtigt haben, dass er den Weg in die freie Ostsee nicht mehr aus eigener Kraft finden kann. Die Beobachter hoffen nun, dass sich der Zustand stabilisiert und der Wal in den kommenden Tagen den rettenden Kurs beibehält





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